核心提示：都说白癜风难治，偏偏我就患上了这样难治的疾病，半年前我发现腰上长出了一些白斑，到医院检查医生说是白癜风，现在一直在治疗，但是还没有治好，所以想问问男性腰上长白癜风治疗要多久？

都说白癜风难治，偏偏我就患上了这样难治的疾病，半年前我发现腰上长出了一些白斑，到医院检查医生说是白癜风，现在一直在治疗，但是还没有治好，所以想问问男性腰上长白癜风治疗要多久？

1、治疗方法的选择：白癜风患者在治疗白癜风的过程中选择的治疗方法不同，对于白癜风的治效果果和治疗时间也会不同。中药治疗白癜风见效比较慢，治疗的时间就会很长;手术、激光等治疗白癜风见效很快，用的治疗时间就比较短。

2、患者的病情：白癜风的治效果果和治疗时间和白癜风患者的病情也有很大的关系，早期白癜风治疗恢复的比较快，治疗时间短，而扩散后病情比较严重的白癜风，治疗的时间就会增加。

3、患者的身体状况：白癜风患者的身体状况对于白癜风的治疗效果影响也比较大，身体健康充满活力的患者，白癜风在治疗的过程中恢复的就快，而身体条件比较差的患者，白癜风恢复的慢，治疗时间就会增加。

男性腰上长白癜风治疗要多久？以上就是相关的介绍，希望能给广大患者带来帮助，白癜风的治疗要及时，早期治疗是比较容易治好的，会大大缩短治疗时间。