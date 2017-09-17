39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 合肥北大白癜风医院 > 正文
综合
问医生

男性白癜风患者饮食应该注意什么

新闻文章排行榜
2017-09-17
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：任何疾病的出现跟日常的习惯脱离不了关系，白癜风治疗可以从调整饮食结构开始。男性白癜风患者饮食应该注意什么？我们就请合肥北大白癜风医院医生来为我们解答说遇到的问题吧。

　　任何疾病的出现跟日常的习惯脱离不了关系，白癜风治疗可以从调整饮食结构开始。男性白癜风患者饮食应该注意什么？我们就请合肥北大白癜风医院医生来为我们解答说遇到的问题吧。

　　1、均衡饮食。白癜风的发生与人体微量元素的缺乏有关，因此，患者朋友需注意营养均衡，对不需忌口的食物争取都吃一点点，不挑食、不偏食，这样可以防止因营养元素缺乏而患白癜风这种疾病。

　　2、在蔬菜的选择和食用上白癜风患者该怎样饮食呢？菠菜是患者不应食用的一种蔬菜，因为菠菜里的草酸容易与体内的化学物质反应，使皮肤患处发痒，加重白斑的扩散，进而加重病情，甚至是诱发新的白癜风症状。

　　3、不宜吃鱼虾海味。临床上研究还发现很多患者是因为食用了海鲜而发病或加重病情的。因此，患者朋友平时要注意控制好自己的食欲，少吃海鲜，好是不吃，但海带、紫菜等海味蔬菜是可以吃的。

　　合肥北大白癜风医院医生提醒：如果不慎患了白癜风，不要盲目治疗，要尽快去专业、正规的医院进行检查治疗，这样才能早日摆脱白癜风的困扰，走进健康的生活。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈