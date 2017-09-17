39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 合肥北大白癜风医院 > 正文
综合
问医生

男性白癜风的患病原因是什么

新闻文章排行榜
2017-09-17
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：白癜风的发病几率不断上升，很多人都有可能患上这种疾病，男性也难以幸免。不少患者咨询：男性白癜风的患病原因是什么？一起来看看详细介绍。

　　白癜风的发病几率不断上升，很多人都有可能患上这种疾病，男性也难以幸免。不少患者咨询：男性白癜风的患病原因是什么？一起来看看详细介绍。

　　一、精神压力大，负担重。现在社会发展的很快，男性压力大，长期精神紧张、忧愁等，就容易导致身体免疫力下降，内分泌紊乱，影响黑色素正常合成而患上白癜风。

　　二、户外活动多，过度日晒。男性是比较粗心的，也不注重一些小细节，不注意自己的皮肤防晒，如果皮肤长时间暴晒，紫外线会使他们肌肤内的黑色素细胞功能亢奋，细胞活跃会产生较多的中间物质，会对黑色素细胞动能造成损伤，从而诱发白癜风。

　　三、过多的接触化学物质。有些男性从事工程建筑、装饰等职业，需要经常前往工地接触一些化学物品，其中比较明显的就是酚类化合物，长期在环境污染较重的区域活动，有可能会诱发白癜风。

　　男性白癜风的患病原因是什么？建议男性患者在患病后及时治疗，从患者患病病原入手才会告别白斑，否则病情加重不好康复，甚至诱发并发症。合肥北大白癜风医院祝患者早点拥有健康皮肤。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈