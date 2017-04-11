核心提示：对于癫痫的危害大家都知道，在疾病出现后，会给患者的生活造成很大的影响，平时大家应该尽早了解其中的危害后果，癫痫病不仅会造成记忆力减退，还会导致行为障碍，需要引起大家的重视。

患上癫痫的后果是什么？对于癫痫的危害大家都知道，在疾病出现后，会给患者的生活造成很大的影响，平时大家应该尽早了解其中的危害后果，癫痫病不仅会造成记忆力减退，还会导致行为障碍，需要引起大家的重视。那么下面看就来为大家介绍一下患上癫痫的后果是什么？

1、寿命 突然发病、神志不清、摔倒，形成身体意外伤害。癫痫一次紧接着一次地连续发作(持续状态)，可危及生命。

2、脑 呼吸暂停造成脑缺氧、水肿，加重脑细胞损伤，造成记忆减退、性格变化、反应迟缓、癫痫发作次数增加。突然发病，神志不清，摔倒在地，极易造成脑损伤。

3、精神减退 长期发作会造成精神减退，主要表现有思维缓慢、言语不流畅、记忆力不好，特别记不住新近的事。严重的还会有不真实感觉(幻觉)。极个别患者，智力完全丧失，只知吃喝、睡觉，整日呆呆坐着。

4、行为 病程长者可有行为不正常，如多疑、寡言、忍耐力差、容易发火、性格不合群等。

5、其他 有的发作影响呼吸、血压、脉搏等，对患者的其他组织、器官造成损害。

患上癫痫的后果是什么？以上就是对患上癫痫的后果的介绍，希望患者在平时可以引起重视。患上癫痫后一定要及时的去医院诊治，不能盲目的接受治疗。