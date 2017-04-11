核心提示：癫痫病是常见的疾病，而患者往往担心的就是病情会再次发作，因此想要知道癫痫病多久发作一次，这样才能更好地防预。

癫痫病是多久发作一次？癫痫病是常见的疾病，而患者往往担心的就是病情会再次发作，因此想要知道癫痫病多久发作一次，这样才能更好地防预。那么，下面就来为大家介绍一下癫痫病是多久发作一次？

不同类型的癫痫病多久发作一次的答案是不同的。其实无论是哪种类型的癫痫都有两个期，一是发作期，一是间歇期，发作期患者往往会出现典型的临床表现，在间歇期是看不出与正常人有什么区别的，但是也有一些人在发作的间歇期也会出现记忆力障碍或行为异常。

其次癫痫病的发作时间也是因人而异的。每位患者由于病情不同，其发作周期、频率也各不相同，有的一天发作数次、数十次，有的几个月甚至几年才发作一次。还有一些病人的发作似乎很规律，到时就发作，其原因比较复杂。可能与患者的月经周期、激素、代谢或其他难以预测的本身规律相关，应检查清楚，以做到有目标的进行预防。

癫痫病发作周期存在不确定性，癫痫多久发作一次和诱发癫痫病的因素有很大的关系，有一定的不确定性，不同的患者，其发病的时间有一定的不同。其癫痫患者的睡眠因素、内分泌因素以及日常生活中的一些诱发因素都有着密切关系。当然癫痫发作周期是有的，但是想要经过这个周期来预料癫痫发作也是不太好用的。可以说，癫痫病的发作是没有规律可循的，只有做到及时有效、坚持治疗癫痫病，从根本上治疗癫痫病，才能避免了癫痫病的发作。

癫痫病是多久发作一次？通过以上的介绍，大家应该对此问题有了一定的了解。当我们了解到这一点之后需要及时的去医院进行相应的检查治疗，这样就能很好的避免病情再次发作，只要我们控制其不再发作，那么患者就不会十分的痛苦，可以拥有正常的生活了。