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癫痫患者需要注意的常识有什么

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2017-04-11
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核心提示：癫痫病是常见的慢性疾病，需要长时间的治疗，并且在生活中有很多的诱发因素导致癫痫的反复发作。癫痫反复发作对患者的身体有很大的伤害，而且会加重病情，给治疗带来很大的障碍，癫痫患者及家属要注意癫痫的护理常识，避免癫痫病的发作

　　癫痫患者需要注意的常识有什么？癫痫病是常见的慢性疾病，需要长时间的治疗，并且在生活中有很多的诱发因素导致癫痫的反复发作。癫痫反复发作对患者的身体有很大的伤害，而且会加重病情，给治疗带来很大的障碍，癫痫患者及家属要注意癫痫的护理常识，避免癫痫病的发作，那么，下面就为大家介绍一下癫痫患者需要注意的常识有什么？

　　1、在空闲时间，患者不适合看易兴奋和刺激性的影视节目，不要长时间使用电脑，玩电子游戏和使用手机，在空闲时间家属可以多陪同患者外出散步。不应参加大型烟火晚会及其他易造成情绪波动的娱乐活动，以免受到惊吓和刺激，从而导致癫痫病的发作。

　　2、在日常生活中，癫痫患者应该注意癫痫的护理常识。癫痫患者在日常生活中要积极配合治疗，定时定量服药，配合复查工作，遵循医生的安排。要尽量避免患者感冒、高烧、疲劳等，因为这些可能导致癫痫发作。

　　3、在饮食上，癫痫患者要禁食肥肉、鸡肉、羊肉、大油、狗肉、驴肉、辣椒、严禁吸烟，切忌饮酒。并且不吃绿豆、咖啡、巧克力等含大量咖啡因的食品。有规律的饮食，另外食用的食物要清淡，控制甜食的食用。

　　癫痫患者需要注意的常识有什么？以上就是对此问题的介绍，大家应该有所了解了。此外，家属在日常生活中可多吃禽蛋，动物肝，脑，肾等内脏，海，渔产品，牛奶，乳制品，黄豆制品，蔬菜及水果等。另外不要吃太咸，要有规律生活，保持良好睡眠，这样才能减轻疾病对患者的伤害。

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