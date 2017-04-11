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儿童为什么会患上癫痫

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2017-04-11
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核心提示：癫痫这种疾病可以分为原发性癫痫与继发性癫痫这两种类型，一般原发性癫痫病都是先天性的，是遗传过来的，而继发性癫痫病的病因则非常的多样化，最常见的原因根据不同的患儿而有所不同，那么属于癫痫高发人群之一的儿童癫痫症的病因是什么呢？

　　儿童为什么会患上癫痫？癫痫这种疾病可以分为原发性癫痫与继发性癫痫这两种类型，一般原发性癫痫病都是先天性的，是遗传过来的，而继发性癫痫病的病因则非常的多样化，最常见的原因根据不同的患儿而有所不同，那么属于癫痫高发人群之一的儿童癫痫症的病因是什么呢？下面就来为大家介绍下儿童为什么会患上癫痫？、

　　围产期脑损伤在小儿癫痫的病因中常见的，主要是产伤、窒息、颅内出血、缺氧、缺血性脑病，中其以缺氧缺血性脑病而致宝宝癫痫最常见。细菌性脑膜炎、病毒性脑炎、脑脓肿、霉菌性脑膜炎、脑寄生虫病、接种后脑炎、传染后脑炎等颅内感染。

　　小儿癫痫的病因先天脑发育畸形比较常见，如无脑回畸形，巨脑回畸形，多小脑回畸形，灰质异位症，脑穿通畸形，先天性脑积水，肼胝体发育不全，蛛网膜囊肿，头小畸形，巨脑症等;常见的有结节性硬化，神经纤维瘤病和脑三叉血管瘤病等，神经皮肤综合症。如苯丙酮尿症，高氨血症，脑脂质沉积症，维生素b6依赖症等遗传代谢病。

　　另外还包括营养代谢障碍及内分泌疾病，脑血管病，由外伤而致的颅内出血、颅骨骨折、脑挫裂伤等均可引起宝宝癫痫，但发病率与损伤程度及部位有关。

　　儿童为什么会患上癫痫？小儿癫痫的病因还是非常多样化与复杂化的，小儿患者的家长们只有全面清楚的了解了这些小儿癫痫病的病因，才能帮助主治医师针对这些小儿癫痫的病因进行对症的治疗，另外家长为孩子进行治疗，一定要到正规的医院。

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