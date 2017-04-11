核心提示：结婚生育是人生的一个重要的时期，尤其是一个家庭幸福和延续的根本所在，随着癫痫发病率的不断增高，患上癫痫的人也越来越多。因为癫痫是具备遗传性的，所以患者就在担心孩子也会不会也得癫痫病，怕癫痫影响孩子的一生

癫痫患者可以要孩子吗？结婚生育是人生的一个重要的时期，尤其是一个家庭幸福和延续的根本所在，随着癫痫发病率的不断增高，患上癫痫的人也越来越多。因为癫痫是具备遗传性的，所以患者就在担心孩子也会不会也得癫痫病，怕癫痫影响孩子的一生，那么，癫痫患者能要孩子吗？下面就来为打击介绍一下。

1、在癫痫正常情况下有一定的遗传影响。遗传影响大小与癫痫的病因有关。那癫痫患者可以要小孩吗？专家说，原发性癫痫亲族中，癫痫的患病率为百分之三，而继发性癫痫，说明原发性癫痫的遗传影响大，并且血缘关系越近患病率越高。此外，父母双方均有癫痫，或有子女已发生癫痫，则第三代的癫痫发生率增至百分之二十。因此，原发性癫痫病人虽可结婚，但应限制生育。癫痫病人在选择配偶时，应注意不与家庭中或本人有癫痫和高热惊厥史的对象结婚，不宜与血缘关系近的人结婚。所谓原发性癫痫指的是，起病在25岁以下，发作形式为大发作或小发作，脑电图和神经检查无局限性脑损害，以及未找到明确的病因。

2、专家说，抗癫痫药物的致畸胎发生率约为百分之二点二，常见的有腭裂、唇裂、心脏异常等致畸的发生，一方面与母亲的年龄、先天畸形家族史、疾病(如糖尿病)等有关，另方面与所用药物有关，三甲双酮、苯妥英钠、苯巴比妥、扑痫酮有致畸影响，丙戊酸钠仅有脊柱裂报告，而卡马西平尚未见致畸肯定报告。总的来说，抗癫痫药物的致畸胎危险性并不是太大，不能单纯因为这个缘故而放弃怀孕，千万不能孕后放弃治疗，否则癫痫发生频繁，危害性更大。

2、癫痫患者怀孕后，百分之四十五发作次数增加。这主要因为怀孕后液体潴留，药物在肝内代谢加快，胎儿组织和胎盘容易增加，导致抗癫痫药物血清浓度降低所造成。发作次数与发作严重程度增加与否，与怀孕前癫痫控制的程度密切相关。有人统计怀孕前9个月癫痫发作不超过1次者，仅百分之二十五发作次数增加。当然，也有怀孕后，癫痫控制反而好的。因此，癫痫病人，必须做好孕前准备，至少达到1年以上严格控制。鉴于增加抗癫痫药物的量，可能对母亲及胎儿产生不良影响，怀孕后要经常测定癫痫药的血浓度，若低于有效药物水平，可适当增加药量，切不可盲目加量。

癫痫患者可以要孩子吗？以上就是对此问题的介绍，相信大家应该有所了解了，癫痫患者是可以怀孕的，但是要等病情完全控制以后再做考虑，另外，怀孕后还要定时做产检，避免万一。