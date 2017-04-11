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青春期癫痫病因详解

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2017-04-11
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核心提示：青春期癫痫病因详解？春期是孩子身心发育的一个特殊时期，孩子容易叛逆，如果这个时期孩子患上了癫痫，往往对他们的打击会是致命的，他们会产生非常大的消极心理，也不会遵照医嘱按时服药，擅自停药，这样下去的危害是非常大的，因此在青春期患上癫痫，治疗和预防都是同等重要的。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

青春期癫痫病因详解？春期是孩子身心发育的一个特殊时期，孩子容易叛逆，如果这个时期孩子患上了癫痫，往往对他们的打击会是致命的，他们会产生非常大的消极心理，也不会遵照医嘱按时服药，擅自停药，这样下去的危害是非常大的，因此在青春期患上癫痫，治疗和预防都是同等重要的。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

一、能够引起癫痫病的病因有各种脑炎、脑膜炎等，这些疾病容易引起大脑皮层炎症和水肿，从而压制正常神经功能。再则后遗症期由于脑实质内瘢痕形成和脑膜粘连，也能导致癫痫病发作。所以颅内感染应早期诊断，积极治疗，减少后遗症和并发症的发生。

二、外伤引起的癫痫病，其发生率较大，昏迷时间越长，脑实质损伤越重，发生率越高。如急性期颅内血肿压迫，脑实质损伤后水肿导致的颅内高压，都可导致成人癫痫病，颅脑手术后的损伤、脑挫裂伤后脑萎缩，导致大脑供血供氧不足，脑细胞功能紊乱，发生癫痫。

三、酗酒也是引起癫痫病的原因，因为长期大量饮酒除可引起胃炎、胰腺炎、肝损害、心律失常、造血功能和免疫功能异常外，最主要的是神经系统毒性，使体内维生素b1缺乏，造成脑组织代谢障碍，发生脑萎缩，造成癫痫病发作。

青春期癫痫病因详解？以上就是癫痫病医院专家详细解答，相信通过专家的解答 患者朋友有了认识。癫痫病虽然比较难治但是并不意味着治疗不好，我们在面对的时候要保持积极乐观的心态，在患病早期就要进行治疗，吧疾病扼杀在摇篮里。最后，祝患者朋友早日康复。

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