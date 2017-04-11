核心提示：癫痫病会不会遗传给孩子？癫痫病，在医学上称为继发性癫痫或者症状性癫痫，另外一种是没有明确病因的癫痫，通常会有一些无脑器质性和代谢性疾病的表现，这种情况在医学上称为原发性癫痫或特发性癫痫，还有人称作隐原性癫痫，因为随着医学在科学上的进步，引起癫痫的病因也会被查明。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

癫痫病会不会遗传给孩子？癫痫病，在医学上称为继发性癫痫或者症状性癫痫，另外一种是没有明确病因的癫痫，通常会有一些无脑器质性和代谢性疾病的表现，这种情况在医学上称为原发性癫痫或特发性癫痫，还有人称作隐原性癫痫，因为随着医学在科学上的进步，引起癫痫的病因也会被查明。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

一、生活中，对于癫痫会不会遗传给孩子，不仅是男性癫痫担心的问题，大多数是女性癫痫对这一问题更为担忧。其实男性癫痫对孩子几乎没有影响，本身而 言癫痫遗传就具有一定的倾向性，在现实生活中由于先天性遗传的癫痫患者是少之又少，大多是都是由于后期的一些因素造成的，因而患者不必要担心癫痫的遗传 性，据分析，全国百分之九十五的癫痫患者都能生育出健康的宝宝，因此癫痫遗传也可以这么理解，一般患者都不会将癫痫遗传给下一代，所以，对 于男性癫痫患者来说，治自身的癫痫才是最重要的。

二、根据调查发现，极少一部分癫痫患者属于近亲结婚，那么对于这类人群遗传率要比正常人高百分之四左右，也就是说如果父母双方是近亲婚配，那么他们 的小孩遗传癫痫的几率要要比正常人大。另外如果患者癫痫病症不是很明显，那么其对孩子的遗传率几乎跟正常人一样。一般来说癫痫遗传率的大小跟患者性别和癫痫症状有关。

三、虽然癫痫遗传性非常小，但是不代表没有，因此患者在怀孕前应先到正规医院进行全面检查，然后根据医院医师的指导进行生育，这样可以将癫痫遗传率降至到低。

癫痫病会不会遗传给孩子？专家解释说，婴儿胚胎发育早期的3周-8周为重要，缺氧和药物可能对胚胎造成损害。尤其是癫痫大发作可能造成胎儿的缺 氧，危害极为严重。因此，妊娠早期如有癫痫大发作的孕妇应考虑中止妊娠。非痉挛性的发作一般危害不大。大部分妊娠早期的癫痫大发作均是由于病人擅自减药停 药所致。另外，对胎儿的影响主要来自母亲。所以，癫痫没有好不能要小孩的，需要在病情稳定2年后，停药半年才可以要小孩的。最后，祝患者朋友早日康复。