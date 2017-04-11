39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 合肥安平癫痫病中西医结合医院2 > 正文
综合
问医生

癫痫病会不会遗传给孩子

新闻文章排行榜
2017-04-11
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：癫痫病会不会遗传给孩子？癫痫病，在医学上称为继发性癫痫或者症状性癫痫，另外一种是没有明确病因的癫痫，通常会有一些无脑器质性和代谢性疾病的表现，这种情况在医学上称为原发性癫痫或特发性癫痫，还有人称作隐原性癫痫，因为随着医学在科学上的进步，引起癫痫的病因也会被查明。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

癫痫病会不会遗传给孩子？癫痫病，在医学上称为继发性癫痫或者症状性癫痫，另外一种是没有明确病因的癫痫，通常会有一些无脑器质性和代谢性疾病的表现，这种情况在医学上称为原发性癫痫或特发性癫痫，还有人称作隐原性癫痫，因为随着医学在科学上的进步，引起癫痫的病因也会被查明。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

一、生活中，对于癫痫会不会遗传给孩子，不仅是男性癫痫担心的问题，大多数是女性癫痫对这一问题更为担忧。其实男性癫痫对孩子几乎没有影响，本身而 言癫痫遗传就具有一定的倾向性，在现实生活中由于先天性遗传的癫痫患者是少之又少，大多是都是由于后期的一些因素造成的，因而患者不必要担心癫痫的遗传 性，据分析，全国百分之九十五的癫痫患者都能生育出健康的宝宝，因此癫痫遗传也可以这么理解，一般患者都不会将癫痫遗传给下一代，所以，对 于男性癫痫患者来说，治自身的癫痫才是最重要的。

二、根据调查发现，极少一部分癫痫患者属于近亲结婚，那么对于这类人群遗传率要比正常人高百分之四左右，也就是说如果父母双方是近亲婚配，那么他们 的小孩遗传癫痫的几率要要比正常人大。另外如果患者癫痫病症不是很明显，那么其对孩子的遗传率几乎跟正常人一样。一般来说癫痫遗传率的大小跟患者性别和癫痫症状有关。

三、虽然癫痫遗传性非常小，但是不代表没有，因此患者在怀孕前应先到正规医院进行全面检查，然后根据医院医师的指导进行生育，这样可以将癫痫遗传率降至到低。

癫痫病会不会遗传给孩子？专家解释说，婴儿胚胎发育早期的3周-8周为重要，缺氧和药物可能对胚胎造成损害。尤其是癫痫大发作可能造成胎儿的缺 氧，危害极为严重。因此，妊娠早期如有癫痫大发作的孕妇应考虑中止妊娠。非痉挛性的发作一般危害不大。大部分妊娠早期的癫痫大发作均是由于病人擅自减药停 药所致。另外，对胎儿的影响主要来自母亲。所以，癫痫没有好不能要小孩的，需要在病情稳定2年后，停药半年才可以要小孩的。最后，祝患者朋友早日康复。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈