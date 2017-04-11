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阐述癫痫病因都有哪些

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2017-04-11
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核心提示：阐述癫痫病因都有哪些？这是很多癫痫患者都想知道的问题。很多癫痫患者都不知道自己为什么会得这种病，到底是什么引起癫痫的呢？我们要向治疗好疾病，首先得知道病因只有知道癫痫病的病因有哪些，才能在面对癫痫病治疗之路更加顺畅。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

阐述癫痫病因都有哪些？这是很多癫痫患者都想知道的问题。很多癫痫患者都不知道自己为什么会得这种病，到底是什么引起癫痫的呢？我们要向治疗好疾病，首先得知道病因只有知道癫痫病的病因有哪些，才能在面对癫痫病治疗之路更加顺畅。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

一、日常生活中，由于饮食不当，饮食不节制，暴饮暴食，偏食厌食等是癫痫病形成的重要原因之一：比如经常过量食用肥腻的食物，暴饮暴食，过多食用生冷及不卫生的食物等，都可能成为病因。中医讲究饮食有节，认为脾胃乃后天之本，人体所需要的营养，都要靠津液气血输送，而这些全靠脾胃功能完成。饮食无节制，容易造成运化失职，积成痰饮，蒙蔽心窍，很有可能引发癫痫病。

二、由于一些意外的事而导致脑损伤，小儿出生时受到的产伤都有可能诱发癫痫病：闭合性脑损伤多为交通事故，跌倒，坠落等意外伤及产伤所致。战时见于工事倒压伤或爆炸所致高压气浪冲击伤。都因暴力直接或间接作用头部致伤。

三、现在人的生活压力越来越大：在工作方面用脑过度，必然造成大脑亏损，心神失养，强度太大的体力劳动，往往使人体力不支。在这些情况下，病邪极易侵入。用脑过度是指脑力劳动者，因用脑过度导致头昏眼花，听力下降，耳壳发热，四肢乏力，嗜睡或瞌睡，注意力不能集中，记忆力下降，思维欠敏捷，反应迟钝，出现恶心、呕吐现象，看书时看了一大段，却不明白其中的意思。

四、精神刺激和精神创伤：如突然受到惊吓，心情长期抑郁，过分的激动、愤怒、伤感等，也会导致癫痫病形成。过度的精神刺激会造成体内气机紊乱，导致脏气不平，特别是突然惊恐，更是容易直接导致癫痫病形成。

阐述癫痫病因都有哪些？以上就是癫痫病医院专家详细解答，相信通过专家的解答患者朋友有了认识。希望大家能做好治疗工作，因为癫痫是一种慢性疾病，所以治疗时间可能较长，患者及患者家属一定要有耐心，平时做好护理保健工作。最后，衷心的祝愿癫痫患者能早日康复！。

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