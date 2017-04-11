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诱发儿童癫痫的病因介绍

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2017-04-11
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核心提示：诱发儿童癫痫的病因介绍？儿童脑部出现问题时，身体也会出现相应的变化，比如会有抽搐等症状，这些症状有一些是癫痫导致的，在我们知道小孩患上癫痫以后，要注意把癫痫的病因找出来，避免病情继续发展。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

诱发儿童癫痫的病因介绍？儿童脑部出现问题时，身体也会出现相应的变化，比如会有抽搐等症状，这些症状有一些是癫痫导致的，在我们知道小孩患上癫痫以后，要注意把癫痫的病因找出来，避免病情继续发展。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

一、遗传因素

导致儿童出现癫痫的遗传因素主要包括3个方面，即存在癫痫病史的遗传基因、有先天性中枢神经系统疾病的遗传基因、具有心脏畸形的家族遗传基因，均可诱发儿童癫痫的发病。

二、疾病诱导

脑血吸虫病、脑囊虫病、低血糖、先天性糖尿病、维生素B缺乏、甲亢等疾病均可诱发儿童癫痫，应引起高度重视，有效预防并及时纠正各种疾病对儿童身体健康的损害，是防止病情迁延而引发癫痫的关键。

三、产妇生产时的婴儿损伤

产妇生产过程造成婴儿损伤是导致儿童癫痫的一种常见病因，主要包括4类损伤，即产钳助产或胎头吸引器吸引不当，胎位异常，产程过长，产道紧张。

四、不当饮食

儿童处于生长发育的旺盛阶段，均衡的营养饮食以及规律的饮食习惯是保证儿童健康成长的关键，可大大降低儿童疾病的发生率，有效预防癫痫的发生。合理的饮食调节主要有5个方面，即注意冷热饮食的合理搭配，少食生冷食物，避免过量摄入肥腻食物，切忌暴饮暴食的不规律饮食习惯，忌食不卫生食品，多食新鲜蔬菜水果。

诱发儿童癫痫的病因介绍？以上就是癫痫病医院专家详细解答，相信通过专家的解答患者朋友有了认识。长期服用一些抗癫痫的药物，也会产生一些副作用，影响到我们对疾病的治疗，所以，在了解了癫痫的病因后，我们就应该转变一下治疗的方式。最后，祝患者朋友早日恢复健康，重新享受美好健康生活。

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