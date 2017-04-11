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癫痫病复发诱因

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2017-04-11
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核心提示：癫痫病复发诱因？癫痫病是一种长期较难治的疾病，癫痫病的治疗并非一日之功，发作得到控制后一般仍需很长时间的治疗，但患者有时不能坚持治疗，在通过多种治疗一段时间后，又容易复发。所以，治疗癫痫病是一项任重道远的过程，我们在治疗的过程中要不遗余力。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

癫痫病复发诱因？癫痫病是一种长期较难治的疾病，癫痫病的治疗并非一日之功，发作得到控制后一般仍需很长时间的治疗，但患者有时不能坚持治疗，在通过多种治疗一段时间后，又容易复发。所以，治疗癫痫病是一项任重道远的过程，我们在治疗的过程中要不遗余力。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

一、治疗

在临床中我们发现，许多癫痫患者的复发与未能经过系统全面的治疗有关。有些病人经过一段时间的中、西医治疗，发作得到基本控制后，往往自行中断治疗。这些患者及其家属认为只要癫痫病不再发作，生活能够自理，疾病就算好了，殊不知发作的控制是由于药物作用的结果，并不意味着大脑神经元功能正常，因此在停止治疗后、发作又出现，有时比以前发作还要严重，以致导致恶性循环。尽早、全面、系统的治疗，症状控制较快，间隔的时间也较长，有些甚至用药不规范、反复复发的患者其效果往往较差。

二、对生活的具体要求难以自律

患者与正常人一样，生活在充满竞争、矛盾的世界里，一般说来，癫痫患者的精神承受能力和身体素质相对较差，因此生活中的某些不良刺激容易导致疾病的复发，如婚姻、家庭、工作等出现问题，要重视并处理好这些问题。癫痫患者在加强学习癫痫病相关医学知识的同时，加强自身修养也很重要，要能正确对待自己的疾病，正确处理生活中的诸多问题。家属也要对病人面临的向题进行疏导和宽慰，使患者有一个良好的心理和生活环境，这样就可减少复发。

癫痫病复发诱因？以上就是癫痫病医院专家详细解答，相信通过专家的解答患者朋友有了认识。患者要注意总结自己发作前的先兆表现和诱因，对感冒、惊恐、饮食不当、天气变化、强烈刺激加以观察，并尽量避免这些诱发因素，有条件的还应定期到医院复查，或做相关的血药浓度检测，以便调整剂量和用法。最后，祝患者朋友早日康复。

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