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北京301医院癫痫名医杨佐濂教授来合肥开讲座啦！

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2017-04-11
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　　癫痫患者的自我保养和日常护理

　　春夏交替之际，天气变化多端，是反复无常的季节，也是很容易导致癫痫复发的季节。所以癫痫患者在春夏季节一定要注重自身的保养和日常护理，避免外在因素引起癫痫的反复发作。这个时候如果作为患者的你还不知道如何保护自己，那么，接下来这个消息你值得一看。

　　据悉，4月15日—16日，北京301医院癫痫名医杨佐濂教授将莅临合肥安平癫痫医院，开展健康大讲座，详细讲述关于“春夏之交癫痫患者的自我保养与日常护理”知识。讲堂现场将采用访谈形式对话北京名医，届时参会癫痫患者及家属不仅获得专业护理知识，还可以在提问环节获得专家现场指导。

　　值得一提的是，北京301医院癫痫名医杨佐濂教授，是我国著名的神经内科专家，解放军北京301医院神经内科的主任医师、教授。据了解，杨佐濂教授毕业于解放军医学院，参与癫痫临床诊疗与专研三十余年，在疑难杂症诊治方面具有很高的水平。先后在各级专业期刊和医学杂志上发表癫痫等神经内科疾病相关论文50余篇，对治疗难治性、久治不愈的癫痫病具有丰富的经验，尤其擅长治疗：继发性癫痫、原发性癫痫、顽固性、症状性癫痫等各种类型的癫痫。

　　与此同时，健康讲座结束后，杨佐濂教授还将联合合肥安平癫痫医院的四位癫痫专家进行联合会诊，主要针对久治不愈、反复发作、药物治疗无效、儿童癫痫等等类型癫痫患者。这一消息对于不便出远门的癫痫患者、久治不愈患者来说无疑是个好消息，希望有更多的癫痫患者能得到有效及时的帮助和治疗。

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