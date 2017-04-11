39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 合肥安平癫痫病中西医结合医院2 > 正文
综合
问医生

癫痫病因那些事儿

新闻文章排行榜
2017-04-11
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：癫痫病因那些事儿？癫痫病，俗称“羊癫疯”、“羊角风”，癫痫是由多种病因引起的以脑部神经元过度兴奋放电所致的突然、反复、短暂的部分或整个脑功能障碍为特征的慢性疾病，精神刺激、脑部、全身或系统性疾病、遗传都会引起。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

癫痫病因那些事儿？癫痫病，俗称“羊癫疯”、“羊角风”，癫痫是由多种病因引起的以脑部神经元过度兴奋放电所致的突然、反复、短暂的部分或整个脑功能障碍为特征的慢性疾病，精神刺激、脑部、全身或系统性疾病、遗传都会引起。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

一、脑部疾病

1.先天性脑发育异常：大脑灰质异位症、脑穿通畸形、结节性硬化、脑面血管瘤病等

2.颅脑肿瘤：原发性或转移性肿瘤

3.颅内感染：各种脑炎、脑膜炎、脑脓肿、脑囊虫病、脑弓形虫病等

4.颅脑外伤：产伤、颅内血肿、脑挫裂伤及各种颅脑复合伤等

5.脑血管病：脑出血、蛛网膜下腔出血、脑梗死和脑动脉瘤、脑动静脉畸形等

6.变性疾病：阿尔茨海默病、多发性硬化、皮克病等

二、全身或系统性疾病

1.缺氧：窒息、一氧化碳中毒、心肺复苏后等

2.代谢性疾病：低血糖、低血钙、苯丙酮尿症、尿毒症等

3.内分泌疾病：甲状旁腺功能减退、胰岛素瘤等

4.心血管疾病：阿-斯综合征、高血压脑病等

5.中毒性疾病：有机磷中毒、某些重金属中毒等。

癫痫病因那些事儿？以上就是癫痫病医院专家详细解答，希望专家解答对患者朋友有帮助。温馨提示，对患者的生理、心理都会造成很大的危害。癫痫病的种类很多，无论是哪种癫痫病，癫痫病对癫痫病患者伤害都是非常大的，现在癫痫病的人是非常多的，主要是还因为后天性的原因导致的癫痫病发作。最后，祝患者朋友早日恢复健康，重新享受美好健康生活。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈