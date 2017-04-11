核心提示：癫痫病因那些事儿？癫痫病，俗称“羊癫疯”、“羊角风”，癫痫是由多种病因引起的以脑部神经元过度兴奋放电所致的突然、反复、短暂的部分或整个脑功能障碍为特征的慢性疾病，精神刺激、脑部、全身或系统性疾病、遗传都会引起。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

癫痫病因那些事儿？癫痫病，俗称“羊癫疯”、“羊角风”，癫痫是由多种病因引起的以脑部神经元过度兴奋放电所致的突然、反复、短暂的部分或整个脑功能障碍为特征的慢性疾病，精神刺激、脑部、全身或系统性疾病、遗传都会引起。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

一、脑部疾病

1.先天性脑发育异常：大脑灰质异位症、脑穿通畸形、结节性硬化、脑面血管瘤病等

2.颅脑肿瘤：原发性或转移性肿瘤

3.颅内感染：各种脑炎、脑膜炎、脑脓肿、脑囊虫病、脑弓形虫病等

4.颅脑外伤：产伤、颅内血肿、脑挫裂伤及各种颅脑复合伤等

5.脑血管病：脑出血、蛛网膜下腔出血、脑梗死和脑动脉瘤、脑动静脉畸形等

6.变性疾病：阿尔茨海默病、多发性硬化、皮克病等

二、全身或系统性疾病

1.缺氧：窒息、一氧化碳中毒、心肺复苏后等

2.代谢性疾病：低血糖、低血钙、苯丙酮尿症、尿毒症等

3.内分泌疾病：甲状旁腺功能减退、胰岛素瘤等

4.心血管疾病：阿-斯综合征、高血压脑病等

5.中毒性疾病：有机磷中毒、某些重金属中毒等。

癫痫病因那些事儿？以上就是癫痫病医院专家详细解答，希望专家解答对患者朋友有帮助。温馨提示，对患者的生理、心理都会造成很大的危害。癫痫病的种类很多，无论是哪种癫痫病，癫痫病对癫痫病患者伤害都是非常大的，现在癫痫病的人是非常多的，主要是还因为后天性的原因导致的癫痫病发作。最后，祝患者朋友早日恢复健康，重新享受美好健康生活。