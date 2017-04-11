核心提示：癫痫的心理问题有哪些呢？癫痫患者若是患上疾病，就会产生严重的心理问题，会被社会所孤立，没有给予癫痫患者关爱，有的人甚至对患者有歧视心理，脑病医院的专家表示说，癫痫患者大部分都会有心理的问题，这类问题是不利于癫痫疾病的康复的。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

癫痫的心理问题有哪些呢？癫痫患者若是患上疾病，就会产生严重的心理问题，会被社会所孤立，没有给予癫痫患者关爱，有的人甚至对患者有歧视心理，脑病医院的专家表示说，癫痫患者大部分都会有心理的问题，这类问题是不利于癫痫疾病的康复的。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

一、孤独的感觉

由于外界对患者的很多的限制，或是家属对患者的过分关系都会导致患者时刻认为自己是个病人，无法脱离心理的阴影所以会出现孤独的感觉，不愿意参与活动或是与集体相处，常常独自呆着，尤其是青春期的患者这类感觉会更强烈。

二、抑郁情绪

抑郁本身就是癫痫的病因，若是患上癫痫这类特征就会更加的明显，若是患者处于一个对癫痫有偏见的环境，会形成压力过重，时间稍长就会形成严重的精神抑郁症，对患者的生活造成痛苦，也会影响治疗的效果。

三、自卑心理

患者的自卑心理主要是患者自身，由于疾病部分时间、地点、场合的发作，发作频繁就会形成病态心理。由于社会对患者造成严重的精神负担，所以容易让患者产生自卑感。

四、悲观情绪

患者若是心理有很大的创伤，就会发生悲观的情绪，长时间的治疗会损害患者的心理及精神，没有信息治疗疾病，所以才会产生悲观的心理。

癫痫的心理问题有哪些呢？以上就是癫痫病医院专家详细解答，相信通过专家的解答患者朋友有了认识。癫痫病的治疗需要大家注意患者心理产生的问题，只有及时的解决了心理的问题，才会更有利于癫痫患者疾病的康复。最后，祝患者朋友早日恢复健康，重新享受美好健康生活。