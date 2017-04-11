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癫痫是什么原因引起的呢

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2017-04-11
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核心提示：癫痫是什么原因引起的呢？癫痫病是我们平常所说的羊癫疯，痫病发作时患者会出现抽搐，恶心，甚至四处乱舞等症状，而且这时候的患者常常会出现意识模糊以及口齿不清的现象等等，因此需要积极服用药物控制病情，让自己平静下来，癫痫病的发生对患者身心有很大的程度的危害。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

癫痫是什么原因引起的呢？癫痫病是我们平常所说的羊癫疯，痫病发作时患者会出现抽搐，恶心，甚至四处乱舞等症状，而且这时候的患者常常会出现意识模糊以及口齿不清的现象等等，因此需要积极服用药物控制病情，让自己平静下来，癫痫病的发生对患者身心有很大的程度的危害。下面我们请治疗癫痫病医院专家详细解答一下。

一、癫痫病的出现与遗传因素有有一定关系。如果父母双方都都患有癫痫，那么孩子出现癫痫的几率有百分之十二，如果是父方患有癫痫的话，那么孩子出现癫痫的几率大约为百分之六，母方则要高出2倍的几率。

二、癫痫病的出现与脑损伤有一定关系，比如胎儿受分娩过程中因机械因素导致脑损伤或者因为各种事故，导致患者颅脑受到损伤，这些也会诱发癫痫的发作。

三、癫痫病的出现颅脑的疾病有一定关系，比如颅内肿瘤，脑部血管疾病，颅内感染等会增加患者癫痫的几率，通常男性病人由于颅脑的疾病导致癫痫症状的几率会比女性的病人多一些的，农村比城市的发病率也是比较高的。

癫痫是什么原因引起的呢？以上就是癫痫病医院专家详细解答，相信通过专家的解答患者朋友有了认识。癫痫是一种慢性疾病，因此它的治疗需要一个长期的过程，很多癫痫病人坚持不住半途而废，导致病情没有治甚至还加重了病情，所以癫痫病人需要在医生的指导下坚持使用药物进行治疗，在癫痫病情控制住的之后的3-5年才可以在医生的指导下停药，因此癫痫病人一定要坚持长期用药，不可以因为初期症状得到改善就随意换药或者停药。最后，祝患者朋友早日恢复健康，重新享受美好健康生活。

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