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什么是风湿病

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2017-08-18
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核心提示：丽萍博士在哈尔滨建立哈尔滨友好风湿病医院，全心全意研究类风湿疾病的中医治疗。经侯氏疗法治疗的风湿病患者：短期内即可缓解甚至消除疼痛、肿胀、活动受限等症状，长期治疗和调理后，患者不正常的体质可以得到治疗和恢复，杀虫祛毒，从而控制复发。

　　风湿病是一组侵犯关节、骨骼、肌肉、血管及有关软组织或结缔组织为主的疾病，其中多数为自身免疫性疾病。它包含了许多疾病，如类风湿关节炎、痛风、干燥综合征、硬皮病等。

　　稍微对风湿有了解的人就知道，风湿病是相当难治疗的病症，而且并发症比较多，给患者的健康产生了极大的影响。

　　风湿病zui大的危害

　　1、对特殊的风湿病而言，特别是自身免疫性结缔组织病，如：系统性红斑狼疮、类风湿等能够造成多器官受损，其主要的表现是心包炎、心肌炎、肾脏损害、间质性肺炎、肝功能损害等。

　　2、风湿病早期的患者症状不是很明显，通常表现为关节肿胀、肌肉疼痛、口干、眼干等等，不易引起患者的注意，因此很容易引起误诊，耽误病情的话，可能会造成患者关节变形、致残、免疫力下降，并对心脏、肾脏等器官造成严重伤害，严重的可能导致死亡。

　　3、风湿病患者瘫痪在床，不仅自身难受，还给家庭带来很多负担。因为风湿病的治疗过程比较漫长，患者需要耗费大量的人力、物力、财力，使很多健康的家庭支离破碎，一些贫困地区的风湿病患者更是欠下大量债务，给整个家庭带来阴霾。

　　因此，在患上风湿病之后，要及时到正规性的医院接受诊治，并且做好平时的保健护理措施，注意控制并发症，避免给自己产生更大的影响。

　　哈尔滨风湿病专科医院 友好风湿病医院专病专治

　　哈尔滨侯丽萍风湿病医院院长侯丽萍博士，传承200年中医古法，应用中医疗法系统治疗风湿、类风湿、痛风、强直性脊柱炎、骨关节炎等风湿病，成功帮助众多患者康复。

　　侯丽萍博士师从清宫御医传人石广济老先生，在其家传治疗风湿病秘方的基础上，精研中医，开拓创新，通过三十多年的临床实践研究，研发出一套治疗风湿类风湿的有效疗法——中医侯氏疗法，通过药物、体质、心理及康复疗法系统治疗，不滥用激素，不依靠手术，有自己独特的优势：找准病根，内调外治，综合治疗，绿色安全，不易复发。

　　侯丽萍博士在哈尔滨建立哈尔滨友好风湿病医院，全心全意研究类风湿疾病的中医治疗。经侯氏疗法治疗的风湿病患者：短期内即可缓解甚至消除疼痛、肿胀、活动受限等症状，患者可自已吃饭、梳头、洗脸、上厕所，手指、胳膊、腿活动正常，上下楼、下蹲都不再困难，长期治疗和调理后，患者不正常的体质可以得到治疗和恢复，杀虫祛毒，从而控制复发。

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