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引起类风湿的原因

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2017-08-18
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核心提示：哈尔滨友好风湿病医院院长侯丽萍教授钻研类风湿中医治疗三十年，倡导“专科专研，专病专治”，到类风湿专科医院用专业的方法治疗类风湿。

　　类风湿会影响到患者的身体健康，因此大家在日常的生活中要对于这个疾病进行预防，那要预防类风湿关节炎，就要注意一些导致的原因了，那么导致类风湿的原因是什么呢？下面我们一起来了解下吧。

　　引起类风湿的原因

　　1、不良的习惯

　　此原因是导致很多的人患上类风湿的主要的原因，因此大家在日常的生活中要特别的注意，好要改正一些不良的生活习惯，众所周知，吸烟是非常不好的，但是您可能不知道，吸烟是大家不可不知的一个类风湿发病诱因，尤其对于男性来说更具危险性。吸烟会使男性患类风湿关节炎的危险增加1倍，但却不会增加女性患类风湿关节炎的危险。研究人员推测，雌激素可能是造成吸烟不会增加女性患危险的原因。所以我们要尽量避免过度吸烟患上这个病。

　　2、环境因素影响

　　现在的环境质量是非常的不好的，如果在日常的生活不注意的环境方面的一些影响的话，那么也是会引发疾病发生的。典型的主要有寒冷、潮湿、疲劳、营养不良、创伤、精神因素等。如果居住在潮湿的环境中，机体内环境平衡失调，分泌炎性细胞因子增多，引起炎性反应，会诱发类风湿，所以我们知道导致类风湿的原因有哪些后，应该做好相应的预防。

　　3、感染性的疾病

　　如果患上一些疾病没有及时的进行治疗，也是会导致类风湿的，因此大家对这类疾病要重视起来，比如普通的感冒，腮腺炎，咽喉炎，中耳炎，龋齿，胆囊炎，结核，肝炎，牙龈炎等可能会诱发类风湿或使其症状加重。关节部位的外伤，骨折等也是类风湿性疾病的常见诱因。

　　治疗类风湿性关节炎要用专科方法治

　　哈尔滨友好风湿病医院院长侯丽萍教授钻研类风湿中医治疗三十年，倡导“专科专研，专病专治”，到类风湿专科医院用专业的方法治疗类风湿。

　　其采用的侯氏疗法是一种中医疗法，是侯丽萍博士在御医家传的基础上，先后与九十多名专家联合攻关，通过三十多年的临床实践研究，创造性地提出了治疗类风湿的有效疗法，通过药物、体质、心理及康复疗法系统治疗，短期内即可缓解甚至消除疼痛、肿胀、活动受限等症状，没有西药的副作用，没有手术的风险，有自己独特的优势：找准病根，内调外治，综合治疗，绿色安全，不易复发。

　　核心用药侯丽萍十三味通络止痛胶囊，获国际优秀医药成果金奖，如果在疾病早期就积极用药，可以阻止关节损害的发生，改善患者的活动能力，缩短治疗时间，减轻经济负担。

　　临床实践证明，侯氏疗法治疗类风湿的显著效果已经为大家所接受：患者可自已吃饭、梳头、洗脸、上厕所，手指、胳膊、腿活动正常，上下楼、下蹲都不再困难。

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