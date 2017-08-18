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膝关节积液怎么治

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2017-08-18
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核心提示：膝关节积液怎么治？风湿类风湿著名专家、哈尔滨友好风湿病医院院长侯丽萍博士，在石广济老先生医术精髓传承的基础上，通过三十多年的临床实践研究，创造性地提出了以“调脾固肾、杀虫祛毒”为理论基础的治疗风湿类疾病的一套有效疗法——侯氏疗法！

　　膝关节积液，是滑膜炎的主要症状。正常的关节里也有液体，但属于一种正常的关节滑液，由滑膜分泌产生。关节滑液起着关节润滑和营养软骨的作用，当滑液分泌不足时，就会导致关节润滑不足，关节软骨磨损等问题。

　　但是当滑膜受到刺激，比如发生滑膜炎，就会导致滑液过度分泌，如果无法及时吸收代谢，就会导致这些滑液聚集在关节里，使得关节腔压力升高，导致关节肿胀，活动受限。

　　另外关节腔里有很多感觉神经，积液太多，也会压迫到这些感觉神经，引起疼痛的感觉。同时，关节腔内压力持续的增高，还会引起一系列的问题，形成恶性循环。

　　膝关节积液怎么治？

　　对于膝关节积液，首先要查清是哪一种疾病引起的，然后再确定治疗方法。而盲目对关节腔积液抽积水，会造成膝关节的积水越来越多，还给后期治疗增加难度。

　　风湿类风湿著名专家、哈尔滨友好风湿病医院院长侯丽萍博士，在石广济老先生医术精髓传承的基础上，通过三十多年的临床实践研究，创造性地提出了以“调脾固肾、杀虫祛毒”为理论基础的治疗风湿类疾病的一套有效疗法——侯氏疗法！

　　侯丽萍院长指出，痹症日久，必然在体内产生一些诸如瘀血、水肿等致病性病理产物，一旦形成就会停滞局部经脉、关节，形成关节肿胀或积液。

　　侯氏疗法运用尖端扫描技术，精准定位关节积液分布及骨质损伤程度，同时辨清体质，定制一对一治疗方案，再通过火针通阳疗法、纳米点刺疗法，实现瞬间杀毒、抗炎、镇痛、除积液的作用，消除患者膝盖疼痛、红肿、积液等症状，配合侯丽萍博士特色体质调整疗法和特效药，调脾固肾，阻断致病源头，使得肿胀、疼痛、不适等表面症状得以缓解，更能深入调节患者不正常的体质，真正解决膝关节积液的致病源，实现对关节积液的标本兼治。

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