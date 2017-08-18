核心提示：关节痛怎么治疗？引起关节疼痛的原因很多，因此建议在治疗之前一定要到正规医院进行详细检查，确定病因后才能确诊关节疼痛是怎么回事。

关节炎或关节病牵涉范围非常广泛，种类繁多，病因各异，然而，普遍的临床症状均可表现关节疼痛，因此关节痛的鉴别诊断至关重要。明确诊断才是合理治疗疾病的前提。

关节疼痛是怎么回事？

1、关节周围韧带损伤。患者会有明确外伤史，膝关节疼痛、肿胀、瘀斑、活动受限。

2、软骨损伤。半月板损伤会有明显的膝部撕裂感，随即关节疼痛、活动受限、走路跛行、关节活动时有弹响。

3、关节滑膜炎。由于外伤或过度劳损等因素产生大量积液，使关节内压力增高，导致关节疼痛、肿胀、压痛，并有摩擦发涩的声响。

4、 外伤性关节痛。由于某种意外或事故，使肩、腕、膝、踝等部位的关节在没有发生骨折等严重的情况下出现外伤(如软组织损伤、骨折脱位等)而引起关节疼痛。

5、骨性关节炎。关节疼痛早晨较重，白天和夜晚趋轻。关节部位的骨质增生和骨刺摩擦周围的组织，可引起关节的疼痛。

6、骨质疏松症。老年妇女全身多个关节疼痛，感到特别无力，不能负重行走，若排除其他疾病，可能患了骨质疏松症。

7、类风湿性关节炎。类风湿性关节炎往往疼痛、肿胀、僵硬多发生在手腕部位，并且关节的敏感与肿胀、疼痛同时发生，对称发病(如双手腕、双膝盖)。

8、痛风性关节炎。痛风疼痛常见于拇指及第1跖趾关节(脚拇指外侧)。在急性期，患者局部红肿、疼痛剧烈，难以忍受;在慢性期，患者可有疼痛、关节变形等表现。

9、劳损引起的疼痛。由于关节部位活动量相对较大，导致关节周围的肌肉等软组织出现劳损，进而引起疼痛，常见的有肩周炎、网球肘等。

由以上这些可以看出引起关节疼痛的原因很多，因此建议在治疗之前一定要到正规医院进行详细检查，确定病因后才能确诊关节疼痛是怎么回事。

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哈尔滨友好风湿病医院是风湿骨病专科医院，专注治疗风湿骨病，除拥有中医望闻问切把脉、风湿常规检查、X线检查外，还有特色的侯氏九宫全息腹诊、TTM热断层扫描系统，不仅可以精准检查，更能对症分型，以便指导临床治疗。

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