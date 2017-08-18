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关节痛怎么治疗

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2017-08-18
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核心提示：关节痛怎么治疗？引起关节疼痛的原因很多，因此建议在治疗之前一定要到正规医院进行详细检查，确定病因后才能确诊关节疼痛是怎么回事。

　　关节炎或关节病牵涉范围非常广泛，种类繁多，病因各异，然而，普遍的临床症状均可表现关节疼痛，因此关节痛的鉴别诊断至关重要。明确诊断才是合理治疗疾病的前提。

　　关节疼痛是怎么回事？

　　1、关节周围韧带损伤。患者会有明确外伤史，膝关节疼痛、肿胀、瘀斑、活动受限。

　　2、软骨损伤。半月板损伤会有明显的膝部撕裂感，随即关节疼痛、活动受限、走路跛行、关节活动时有弹响。

　　3、关节滑膜炎。由于外伤或过度劳损等因素产生大量积液，使关节内压力增高，导致关节疼痛、肿胀、压痛，并有摩擦发涩的声响。

　　4、 外伤性关节痛。由于某种意外或事故，使肩、腕、膝、踝等部位的关节在没有发生骨折等严重的情况下出现外伤(如软组织损伤、骨折脱位等)而引起关节疼痛。

　　5、骨性关节炎。关节疼痛早晨较重，白天和夜晚趋轻。关节部位的骨质增生和骨刺摩擦周围的组织，可引起关节的疼痛。

　　6、骨质疏松症。老年妇女全身多个关节疼痛，感到特别无力，不能负重行走，若排除其他疾病，可能患了骨质疏松症。

　　7、类风湿性关节炎。类风湿性关节炎往往疼痛、肿胀、僵硬多发生在手腕部位，并且关节的敏感与肿胀、疼痛同时发生，对称发病(如双手腕、双膝盖)。

　　8、痛风性关节炎。痛风疼痛常见于拇指及第1跖趾关节(脚拇指外侧)。在急性期，患者局部红肿、疼痛剧烈，难以忍受;在慢性期，患者可有疼痛、关节变形等表现。

　　9、劳损引起的疼痛。由于关节部位活动量相对较大，导致关节周围的肌肉等软组织出现劳损，进而引起疼痛，常见的有肩周炎、网球肘等。

　　由以上这些可以看出引起关节疼痛的原因很多，因此建议在治疗之前一定要到正规医院进行详细检查，确定病因后才能确诊关节疼痛是怎么回事。

　　治疗关节痛 到风湿免疫专科医院

　　哈尔滨友好风湿病医院是风湿骨病专科医院，专注治疗风湿骨病，除拥有中医望闻问切把脉、风湿常规检查、X线检查外，还有特色的侯氏九宫全息腹诊、TTM热断层扫描系统，不仅可以精准检查，更能对症分型，以便指导临床治疗。

　　同时，医院采用古方中医侯氏疗法，是院长侯丽萍博士运用祖传御医药方，结合30年临床经验和数十万例患者病例，通过三十余年的临床实践，创造性地提出以“调脾固肾”“杀虫祛毒”为核心的治疗风湿骨病的中医疗法，通过药物疗法、体质疗法、心理疗法、康复疗法综合治疗，对症施治，让风湿骨病实现可防、可治、可控，缓解甚至消除疼痛、肿胀等症状的同时更可能深入调理脏腑，防止关节变形、加重病情。

　　1、 特色中药。精选地道药材，遵古法炮制，制成侯丽萍十三味通络止痛胶囊等多种胶囊、膏剂、药酒类中药制剂，不同病症，不同配伍，辩证施治，如果在疾病早期对症使用，可以很快控制住病情，并有效预防关节变形。

　　2、特色体疗。侯氏疗法特色体质疗法，是综合传统自然疗法之特长，对于关节炎膝盖疼采用募疗调息、腧油推、药物离子导入等特色疗法，调脾固肾、改善患者体质，增强吸收药物的能力，使药物迅速直达病灶。

　　3、康复治疗。通过体质疗法和药物治疗，把疾病控制住，把体质调好了以后，再配合系统的康复训练和治疗，促进机体全面康复。

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