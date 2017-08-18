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哈尔滨痛风是怎样形成的

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2017-08-18
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核心提示：哈尔滨痛风是怎样形成的？侯丽萍博士指出，痛风的治疗目的，不仅仅是控制疾病症状，更重要的是要阻止疾病对关节造成的损害，这就要从痛风的发病根本入手。

　　痛风是一种慢性代谢性疾病，常常在夜间发病，关节红肿热痛，疼痛剧烈。目前，有很多患者正遭受到这种痛苦。那么，是什么原因引起痛风？ 痛风是怎样形成的呢？我们来听听哈尔滨友好风湿病医院痛风医生的详细解说。

　　痛风是怎样形成的？

　　遗传原因引起痛风　　痛风，具有明显的遗传性。主要是由于这类人体内缺乏一种酶，无法将食物中的嘌呤代谢物尿酸及时排出，导致尿酸增多、形成结晶，堆积在关节内，引起炎症，诱发痛风。

　　肥胖原因引起痛风

　　肥胖可导致痛风产生，因为人体表面积越大，血尿酸水平越高，肥胖者的血尿酸水平通常高于正常人，因此肥胖者易诱发痛风。若痛风伴肥胖还可影响药物效果，降低药物敏感性。

　　不良生活习惯引起痛风

　　生活没有规律，经常熬夜、过度疲劳等不良的生活习惯，会打乱人体的“生物钟”节律，使机体代谢紊乱，加重体质的酸性化，从而使尿酸失常，引起痛风。

　　饮食不合理引起痛风

　　如果长期摄入富含高嘌呤的食物， 如动物内脏、带鱼、沙丁鱼、海虾、紫菜、菠菜、香菇等，还有各种酒类，会使尿酸异常，易导致高尿酸血症及痛风的形成。

　　疾病原因引起痛风

　　痛风与高血压、糖尿病、高血脂具有一定的联系。痛风在高血压患者中的发病率为12%-20%，大约25%-50%的痛风患者伴有高血压。未经治疗的高血压患者中，血尿酸增高者约占58%。糖尿病患者中约有0.1%-0.9%伴有痛风，伴高尿酸血症者则占2%-50%。痛风患者有高甘油三酯血症，少数有高胆固醇血症。

　　药物原因引起痛风

　　嗪类利尿药、阿司匹林、β-内酰胺类抗生素等可干扰尿酸从肾脏排泄，可导致高尿酸血症、痛风的发生。

　　最后，医生提醒大家，痛风不仅危害关节，长久不治会并发肾病等，损伤人体重要器官。因此大家平时一定要提防痛风的出现，出现了痛风的症状后，要尽快到专业医院就诊。

　　痛风怎样治疗效果好？

　　随着医疗技术的发展，治疗痛风的方法五花八门，就像一个看不见深浅的深渊，不断吸引着痛风患者及其家属的关注。

　　但是由于不恰当的治疗甚至错误的治疗方式，导致痛风患者久治不愈，甚至病情加重，可导致关节畸形，同时对肾功能造成巨大的损害。

　　据相关部门统计，每年有8%左右的痛风患者发生不同程度的、不可挽救的残疾，这些都是不恰当的治疗导致的。治疗方法很多，有能为痛风患者“保险”的治疗方法吗？

　　哈尔滨友好风湿病医院——侯氏疗法中医辨证施治痛风！

　　侯丽萍博士指出，痛风的治疗目的，不仅仅是控制疾病症状，更重要的是要阻止疾病对关节造成的损害，这就要从痛风的发病根本入手。

　　哈尔滨友好风湿病医院采用特色中医——侯氏疗法对症内服外治，并坚持一人一方、辨证施治，通过体质疗法、药物疗法、康复疗法以及心理疗法，内外同调，调节患者不正常体质，恢复肾脏正常代谢功能，让尿酸不再继续沉积，同时使堆积在体内的尿酸得以排出，调整不正常体质，使机体恢复到正常状态，提高免疫力，让疾病自愈，不复发。

　　总体来说，长期病长期治，没有一下能治根的办法，重要还是看病人能否坚持。

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