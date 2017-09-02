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牙齿贴面让您美白牙齿不再困难！

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2017-09-02
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核心提示：　　牙齿贴面让您美白牙齿不再困难！牙齿贴面是现在比较流行也比较受大家喜欢的一种修复牙齿美观的方法，牙齿贴面真的很好么？牙齿贴面让您美白牙齿不再困难！下面就让牙博士口腔医师来告诉我们吧！

　　牙齿贴面让您美白牙齿不再困难！牙齿贴面是现在比较流行也比较受大家喜欢的一种修复牙齿美观的方法，牙齿贴面真的很好么？牙齿贴面让您美白牙齿不再困难！下面就让牙博士口腔医师来告诉我们吧！

　　1、磨除牙体组织少。瓷贴面磨除牙体组织少，有些情况下甚至不要磨除牙体组织，这样可以保存大量的牙体组织，不需要杀神经，基本上控制了术后牙髓炎症、坏死等全冠修复的后遗症，可以保持天然牙齿长期的健康。

　　2、美观仿真好。瓷贴面仿真的美容，具有与天然牙体组织相同的光学特质，不含有任何金属成分，表现出的美学，不会出现烤瓷牙常见的牙龈黑线现象。瓷贴面制作时有多种不同颜色的瓷块可选择，同时可以采用外染色进行颜色细调。临床黏结时有多种不同深浅颜色的黏结剂和白色遮色剂可以用来辅助调整瓷贴面的颜色，以达到整体协调的美容。并且瓷本身的高耐磨性和不着色可以使瓷贴面达到的美白。

　　3、健康对牙龈刺激小。瓷贴面具有好的透光性，牙体预备时可以平齐牙龈即可，这样有利于保护牙龈及制取印模和粘结瓷片。与牙龈相衔接的区域也仅在唇侧，对牙龈的刺激更小。更不会有金属烤瓷牙的金属离子导致的牙龈变色。烤瓷冠的硬度大于牙釉质，可造成对颌牙的磨损。而瓷贴面的硬度稍低于牙釉质，可以有效保护对颌牙。

　　4、舒适

　　无口腔异物感。传统烤瓷牙修复需要磨除舌侧的天然牙齿，而舌侧的牙体通常都是健康的，并且与舌、对合的牙齿处于最协调的状态。这也是它的一个比较大的优点。

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