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丑牙无须担心　矫正改善它！

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2017-09-02
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核心提示：　　丑牙无须担心矫正改善它！爱美之心人皆有之，牙齿不齐对人的美观有很大的影响，而且也常常会危及到口腔的健康。目前，对于牙齿不齐的治疗，方法就是进行矫正，那么矫正牙齿不齐的方式有哪些呢？下面，让我们跟随牙博士口腔的牙科医师一起来了解一下吧！

　　丑牙无须担心矫正改善它！爱美之心人皆有之，牙齿不齐对人的美观有很大的影响，而且也常常会危及到口腔的健康。目前，对于牙齿不齐的治疗，方法就是进行矫正，那么矫正牙齿不齐的方式有哪些呢？下面，让我们跟随牙博士口腔的牙科医师一起来了解一下吧！

　　牙齿不齐可以通过美容冠矫正：美容冠矫正方式就是对错位牙(如：牙齿不齐，龅牙)、失败畸形牙的临床冠部分施以专业手段，比较后用美容冠加以修复。具有美牙不拔牙，无痛苦，时间短等特点。

　　其实利用美容冠来矫正是非常不错的，可以让你拥有美丽洁白的牙齿，美容冠技术跟传统的正畸矫正相比是一种全新的突破。美容冠的矫正牙齿优势如下：

　　1.相比传统正畸具有很大的优势，首先无需戴牙套，避免了长达2、3年的牙套折磨，时间只需要7天。

　　2.采用3D数码定位技术，对牙列的机构进行分析、确定牙齿的比较好的咬合形态，采用vita比色技术成型牙齿更美观，大方。

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