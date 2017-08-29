核心提示：外阴白斑病变在表皮，但实际上是皮下组织出了病变，所以光在表皮做文章往往治不好这个病，有患者问鹤岗哪家医院能根除外阴白斑，小编在这里告诉大家，如果还是传统的治疗方法，根除的希望不是说没有，但是很小。

外阴白斑病变在表皮，但实际上是皮下组织出了病变，所以光在表皮做文章往往治不好这个病，有患者问鹤岗哪家医院能根除外阴白斑，小编在这里告诉大家，如果还是传统的治疗方法，根除的希望不是说没有，但是很小。

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外阴白斑的一般治疗方式、方法那还是很多的。如：

鳞状上皮增生的药物治疗：可控制局部症状，常用糖皮质激素治疗，主要药物氟轻松软膏，曲安奈德软膏或氢化可的松软膏，每日3~4次，涂抹局部连用6周，必要时根据病情停用或再用。

外阴硬化性苔藓的药物治疗：的丙酸睾丸酮或与氢化可的松软膏混合，黄体酮油膏涂抹局部；或曲安奈德混悬液皮下注射，或瘙痒严重者可用丙酸倍他米松。幼女用氢化可的松软膏或黄体酮软膏。可口服多种维生素等治疗也有效。

物理治疗：常用方法有聚焦超声消融治疗、冷冻、激光、波姆光等，可缓解症状，改善病变，但有效的比率低，复发率较高。

手术治疗：治疗后50%会复发，不作为主要的治疗方式，除非局部病变出现不典型增生或癌变，或药物物理治疗无效者。

注射治疗：往外阴打干扰素等免疫制剂也是一种方法，但有效的比率还是比较低。

当然外阴白斑的治疗方法还有很多，这里没法一一列举了，得说以上的方法，治疗外阴白斑根除的比率都比较低，疗效不太好。

而要说患者根除希望大、疗效好的医院，还得说哈尔滨市一家公开承诺外阴白斑患者“疗效不好不收费”的医院，这家医院——哈尔滨市长城中医院，在外阴白斑的治疗上取得了突破：

从局部治疗上升为整体治疗

外阴白斑疾病表现在外阴，而其实是整体的五行、阴阳之平衡，经络、气血之畅通出了问题，只治局部，无法治好。哈尔滨市长城中医院的五行通络祛邪中西医结合疗法，从人体整体入手，通调通治，以整体的辩证论治方法，使外阴白斑的治疗，更加科学有效。

从治标上升为治本

现有的方法如激素、激光等治疗，都是从表皮层入手，不解决根本问题。皮肤分三层，表皮、真皮和皮下组织，以往治疗外阴白斑，全部是从表皮和真皮层入手。

美国现代生物医学研究院教授Aaron，将外阴病变皮肤，与患者大腿上正常皮交换移植。在经过一段时间后，发现被移植的病皮转为正常，而移植到外阴的正常皮肤，却变为病皮，因而推论是外阴深部结缔组织中，神经血管细胞病变、营养失调，导致覆盖其上的皮肤发生病变。

所以，仅治浅层，无法治好外阴白斑，而五行通络祛邪中西医结合疗法，是从整体治疗的前提下，矫正皮下组织病变细胞，使正常组织细胞再生，取代病变组织，消除外阴白斑。

哈尔滨市长城中医院是真正疗效好的医院，因为有疗效不好不收费的承诺在那摆着。不是真正疗效好的医院，是不可能这样承诺的。

鹤岗哪家医院能根除外阴白斑？当然是到哈尔滨市长城中医院这样突破了常规治疗方法弊端、在外阴白斑治疗上独树一帜的医院，才有更大的希望。虽然医院不在鹤岗市，但是值得外阴白斑前去，因为疗效不好不收费的承诺太有爱心了。