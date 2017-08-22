核心提示：外阴白斑虽然表现在外阴，但实际上是身体的整体功能出现了问题，要说黑河治外阴白斑哪个医院好，光通过局部治疗的医院，不能算是好医院，因为身体的整体的问题没有解决。

外阴白斑虽然表现在外阴，但实际上是身体的整体功能出现了问题，要说黑河治外阴白斑哪个医院好，光通过局部治疗的医院，不能算是好医院，因为身体的整体的问题没有解决。

★★★治外阴白斑，疗效不好不收费！哈尔滨长城中医院！★★★

而有一家医院，在治疗外阴白斑上，取得了重大突破。疗效之好，以至于公开承诺“治外阴白斑、疗效不好不收费”。这家医院就是哈尔滨长城中医院。

该医院治疗外阴白斑从局部治疗上升为整体治疗。因为外阴白斑疾病表现在外阴，而其实是整体的五行、阴阳之平衡，经络、气血之畅通出了问题，只治局部，无法治好。而哈尔滨市长城中医院，引进的五行通络祛邪中西医结合疗法，从人体整体入手，通调通治，以整体的辩证论治方法，使外阴白斑的治疗，更加科学有效。而经过民意调查，黑河治外阴白斑哪个医院好的结果也都指向哈尔滨市长城中医院。

为什么大家都说这家医院好呢？因为疗效确实好。已经有数百名患者在哈尔滨市长城中医院得到了康复。再者说了，如果疗效不好，医院怎么可能承诺疗效不好不收费？

另外医院对患者确实关心，是真的把患者的利益放在高于一切位置上。也只有把患者的利益放得更高，才能承诺“疗效不好不收费”。要真心为患者着想，才能有这样的承诺的。

【有问有答】黑河市外阴白斑患者询问：为什么激素能治疗外阴白斑？

《健康网》专家：因为你病变皮肤里的激素水平就是低。未经治疗的外阴硬化性苔癣患者中，血清二氢睾酮、雄烯二酮水平明显低于同龄正常妇女，性激素结合球蛋白水平正常。临床应用丙酸睾丸酮治疗可缓解患者症状，同时患者血清二氢睾酮水平增高，提示睾酮水平下降可能是外阴硬化性苔癣发病因素之一。

在外阴硬化性苔癣病灶内及其邻近正常组织表皮各层及真皮层内均有不同程度的雌激素受体（Estrogen Recepter， ER）、孕激素受体(Progesterone Recepter， PR)及雄激素受体（Androgen Receptor， AR）表达，病变组织及正常组织基底层中ER、AR无表达或表达水平低于表皮其他各层，这可能是激素治疗不能完全治好该病的主要原因。在不同类型的病变中，PR、ER表达也有差异。外阴鳞状上皮细胞增生者ER、PR表达均高于硬化性苔癣。检测性激素受体表达水平有助于指导临床选择治疗方法及估计疗效。

【温馨提示】一位因外阴白斑而离婚的女性警示我们外阴白斑的危害之大，食色性也，孔子早就说过。因为外阴白斑，阴道萎缩或溃疡裂口而不能有性生活，对男人来说也确实很难忍受。而外阴白斑又不是绝症，为什么不早点治疗呢？黑河治外阴白斑哪个医院好，这里也为大家介绍了非常可靠的医院，其疗效不好不收费的承诺，让外阴白斑患者怎么治疗都放心。