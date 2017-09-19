生殖器长菜花状赘生物怎么办？

核心提示：尖锐湿疣是一种传染性极强的性疾病，感染尖锐湿疣后，一定要及早去医院检查治疗病症，避免病情加重，难以治疗。建议夫妻同治，防止二次交叉感染。

生殖器长菜花状赘生物案例

王盛林(化名)，医药公司销售，年龄32，事业有成，家庭美满。可是，在经历了七年之痒的婚姻之后，王先生在一次去广州的出差中，偶遇“毒美人”，跟“毒美人”激情过后的1个月左右，王先生的生殖器上，长了很多赘生物，形状像菜花，一开始没太在意，没想到后面妻子也同样出现了这个症状，这可把王先生吓坏了，赶紧去医院检查，最后被确诊为尖锐湿疣。经朋友介绍王盛林来到了广州协佳性病专科医院，并在杨龙虎主任的建议下，采用“TCR基因免疫修复疗法”进行治疗，治疗1个疗程，王盛林的症状消失，至今无复发。

【疾病分析】：广州协佳医院性病专家表示：生殖器长菜花状的赘生物，这种症状在我们临床接诊中很常见。正如上述案例中情况，很多这种症状都是由于尖锐湿疣引起，是由人类乳头瘤病毒(HPV)感染引起的一种性传播疾病。下面由广州协佳性病专科医院的专家来为大家介绍一下尖锐湿疣。

一、男性尖锐湿疣的症状

潜伏期通常为1至8个月左右，临床平均为3个月。好发于包皮系带、冠状沟、包皮、尿道、阴茎、肛门周围和阴囊。病初为淡红或污红色粟状大小赘生物，性质柔软，顶端稍尖，逐渐长大或增多。可发展成乳头状或囊状，表面湿润或有出血、脓液，散发恶臭气味，搔抓后可继发感染。

二、女性尖锐湿疣的症状

潜伏期一般为1～8个月，平均为3个月。好发于大小阴唇、阴蒂、宫颈口、尿道、阴道、会阴、肛周皮肤和子宫颈等部位。出现淡红颜色非常柔软和细小的丘疹，会产生疣体装、常常有渗液、糜烂、皮损的现象。患者多数有外阴瘙痒、白带增多等症状。临床研究表明，女性尖锐湿疣的症状发生在肛周及直肠部位的以高复发率排在前面。

【广州专家解读】尖锐湿疣的四大检查方式

1.免疫组织学检查：常用过氧化物酶抗过氧化物酶方法。以证明疣损害中有病毒抗原。HPV蛋白阳性时，显示湿疣内的病毒蛋白。尖锐湿疣的浅表上皮细胞内可出现淡红色的弱阳性反应。

2.组织化学检查：取少量病损组织制成涂片。抗原抗体就会结合。过氧化物酶抗过氧化物酶(PA P方法中，用特异抗人类乳头瘤病毒的抗体作染色。如病损中有病毒抗原。核可以被染成红色。这种方法的特异性强且较迅速，对诊断有所协助。

3.病毒疣抗体试验：至今HPV难以用传统的病毒培养及血清学技术检测。为HPV检测开辟了新途径。主要实验诊断技术是核酸杂交。近年来发展的PCR方法具有特异、敏感、简便、快速等优点。

4.病理检查：病理检查在尖锐湿疣检查中。通过检查来判定是否为尖锐湿疣。病理检查主要为角化不全，属于准确度很高的一种方法。从尖锐湿疣的症状着手。棘层高度肥厚，乳头瘤样增生，表皮突增厚、延长、其增生水平可似假性上皮瘤样。

六年磨一剑，阻断DNA复制，瓦解病毒，开辟尖锐湿疣有效治疗新篇章

广州协佳性病专科医院近六年逐渐完善的尖锐湿疣治疗新技术，摒弃了以往治疗湿疣开刀、冷冻、激光、药物等传统疗法的弊端，成功推出TCR基因免疫修复疗法，从“病毒阻断、激活抗体、强效抗病毒”三大方面入手，阻断病毒DNA合成、复制，控制病情蔓延扩散，同时纠正免疫缺陷，在保持器官外形完整和正常的生理功能的前提下剔除疣体，有效达到湿疣临床治疗标准。

治疗过程实时监控：看得见的效果，身体康复的保证

12小时：破坏病毒，阻止扩散

治疗效果：疣体逐渐变白萎缩，明显变的干瘪，烧灼痒痛等不适感不复存在，恶臭等异味也随之消失，低热头痛等全身症状消失。

1-2天：全面杀毒，快速消症

治疗效果：疣体完全脱落，症状消失，皮肤表面恢复正常，病灶部位无任何瘢痕，看不出曾经患病痕迹。

3-5天：治疗干净，不复发

TCR基因免疫修复疗法 2万名性病患者的共同选择

① 见效快，恢复更快：当天消除症状，3-5天清除病毒，身心一天比一天轻松。

② 治疗时间短，随治随走：每次治疗时间不超过1个小时，随治随走，不耽误正常工作生活。

③ 无毒副作用，安全可靠：无激素，不损肝肾，真正做到绿色治疗。

④ 杜绝复发，效果好：从源头杀灭病毒，效果更好，这一次，和性病说再见。

【重要】广州协佳性病专科医院 多年诚信品牌

1、尖锐湿疣属于性疾病范畴，到专业性病医院才是应有的选择。广州协佳性病专科医院建院多年来一直专注尖锐湿疣等性疾病的诊疗，其口碑与疗效均优于其他综合性的医院。

2、价格规范化、严格执行广州市物价局收费标准。广州协佳性病专科医院规定单位，收费价格由市物价局、市卫生局等机构制定并严格监督，实质性地帮助百姓节省医疗开支。

3、强大的医师团队、专业规范诊疗。广州协佳性病专科医院培养和引进大量专业医疗人才。临床实施科学治疗方法，均由资深、权威、技术精湛、从医多年的医师亲临亲诊、全程把关、规范化操作，高度保障尖锐湿疣患者安全。

4、严格执行私密就诊、保护患者隐私。广州协佳性病专科医院环境好，服务张到，看病就医全程由护士陪同，医院严格执行“一医一患一诊室”的私密问诊制度，就诊环境独立、安全。

特别提醒：尖锐湿疣是一种传染性极强的性疾病，感染尖锐湿疣后，一定要及早去医院检查治疗病症，避免病情加重，难以治疗。建议夫妻同治，防止二次交叉感染。