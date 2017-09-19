39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 广州协佳医院 > 正文
综合
问医生

尖锐湿疣前期如何治疗

新闻文章排行榜
2017-09-19
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：目前，一些对性病的不正确宣传，使许多尖锐性湿疣患者恐惧、忧虑、精神负担过重，担心不能治疗、癌变等，这种心理可扰乱机体正常免疫功能

　　目前，一些对性病的不正确宣传，使许多尖锐性湿疣患者恐惧、忧虑、精神负担过重，担心不能治疗、癌变等，这种心理可扰乱机体正常免疫功能，使机体免疫功能和抗病毒能力降低，易于病毒繁殖，且常成为尖锐湿疣复发、治疗困难的原因，那么尖锐湿疣前期如何治疗？

　　广州协佳医院性病专科杨龙虎医师指出：如果能够及早的发现尖锐湿疣疾病并及时的治疗，尖锐性湿疣是可以治好的，为了使尖锐性湿疣患者对尖锐湿疣的早期治疗有深入的了解，下面为大家做具体的介绍：

　　尖锐性湿疣前期如何治疗？

　　广州协佳医院性病专科杨龙虎医师指出：尖锐湿疣早期治疗牵扯方法很多。比如有的去医院接受治疗，做激光、冷冻等。尖锐湿疣初期症状出现后，应该早治疗。尖锐湿疣并不是难以启齿的疾病，患了性病也没必要心绪烦躁，心情沉重。及早就诊、及早治疗才是正确的解决方法，患者千万不要等到湿疣逐渐长大，妨碍了生理功能时才见医生。尖锐湿疣是一种疾病，得了病就需要治疗，不要讳疾忌医。更不可半途而废。

　　治疗过程中还要注意避免传染给家人：首先要禁止性生活，配偶也应该一起接受检查治疗。其次，无论是有疣体长出者，还是无症状带病毒者，都具有传染性，因此个人的盆具、毛巾个人使用，不互穿内衣、内裤。

　　最后也就是最关键的就是，不仅要早治疗，还要正确治疗。只有选择了正确的治疗方法，才能事半功倍，广州协佳医院性病专科杨龙虎医师祝患者早日康复。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈