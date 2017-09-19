尖锐湿疣前期如何治疗

核心提示：目前，一些对性病的不正确宣传，使许多尖锐性湿疣患者恐惧、忧虑、精神负担过重，担心不能治疗、癌变等，这种心理可扰乱机体正常免疫功能

目前，一些对性病的不正确宣传，使许多尖锐性湿疣患者恐惧、忧虑、精神负担过重，担心不能治疗、癌变等，这种心理可扰乱机体正常免疫功能，使机体免疫功能和抗病毒能力降低，易于病毒繁殖，且常成为尖锐湿疣复发、治疗困难的原因，那么尖锐湿疣前期如何治疗？

广州协佳医院性病专科杨龙虎医师指出：如果能够及早的发现尖锐湿疣疾病并及时的治疗，尖锐性湿疣是可以治好的，为了使尖锐性湿疣患者对尖锐湿疣的早期治疗有深入的了解，下面为大家做具体的介绍：

尖锐性湿疣前期如何治疗？

广州协佳医院性病专科杨龙虎医师指出：尖锐湿疣早期治疗牵扯方法很多。比如有的去医院接受治疗，做激光、冷冻等。尖锐湿疣初期症状出现后，应该早治疗。尖锐湿疣并不是难以启齿的疾病，患了性病也没必要心绪烦躁，心情沉重。及早就诊、及早治疗才是正确的解决方法，患者千万不要等到湿疣逐渐长大，妨碍了生理功能时才见医生。尖锐湿疣是一种疾病，得了病就需要治疗，不要讳疾忌医。更不可半途而废。

治疗过程中还要注意避免传染给家人：首先要禁止性生活，配偶也应该一起接受检查治疗。其次，无论是有疣体长出者，还是无症状带病毒者，都具有传染性，因此个人的盆具、毛巾个人使用，不互穿内衣、内裤。

最后也就是最关键的就是，不仅要早治疗，还要正确治疗。只有选择了正确的治疗方法，才能事半功倍，广州协佳医院性病专科杨龙虎医师祝患者早日康复。