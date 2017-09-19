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治疗淋病多少钱？

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2017-09-19
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核心提示：淋病是一种传染性极强的疾病，不仅危害身体健康，还会破坏家庭和谐。淋病这种病易反复发作，要想治好就要到正规医院去诊治，并听从医嘱坚持治疗。

　　淋病是一种传染性极强的疾病，不仅危害身体健康，还会破坏家庭和谐。淋病这种病易反复发作，要想治好就要到正规医院去诊治，并听从医嘱坚持治疗。那么，治疗淋病多少钱？

　　【专家分析】淋病的治疗费用和哪些因素有关？

　　广州协佳性病研究院专家杨龙虎主任表示，对于治疗任何疾病的费用，没有一家医院能够给出明确的数字，只能根据您的病情给出个大概数字，淋病也是如此。

　　1)检查诊断费。在治疗前不能盲目施治，要根据致病菌的种类、活性、侵害程度、药敏性、交叉感染情况等，进行科学切实的定量定性检测分析后，再进行具体治疗。检查诊断费都是按照国家物价局相关规定制定标准，并严格执行国家卫生部统一制定收费标准，杜绝乱收费现象。

　　2)具体治疗费。淋病的治疗包括两大部分：一是药物治疗，往往价格便宜，但是效果差、难治好，一般用于疗效巩固;二是采用国际领先的格赛特DHA联动阻断基因技术，临床效果显着、安全、治好淋病抗复发。

　　广州协佳性病研究院专家提示：只要配合治疗，淋病是可以治好的，所以患上淋病不要慌张、害怕，出现症状时，应及早到医院检查治疗，只有心平气和的、积极地接受治疗才是关键。

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