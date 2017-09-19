梅毒的典型症状有那些？

核心提示：广州协佳性病研究院杨龙虎医师表示，梅毒是由梅毒苍白螺旋体引起的慢性、系统性性传播疾病，初起即全身性感染，病程缓慢，临床上可表现为：一期梅毒、二期梅毒、三期梅毒和先天性梅毒。

广州协佳性病研究院杨龙虎医师表示，梅毒是由梅毒苍白螺旋体引起的慢性、系统性性传播疾病，初起即全身性感染，病程缓慢，临床上可表现为：一期梅毒、二期梅毒、三期梅毒和先天性梅毒。

广州协佳性病研究院杨龙虎医师解析梅毒的典型症状：

1、一期梅毒：通常在感染后7~60天，生殖器出现米粒样大小、无痛无痒、圆形或椭圆形、边界清晰的硬结或疹子，大多数为单发，周边坚硬，表面迅速糜烂、溃疡，但无脓或不适感觉。持续时间为4~6周。如不及时治好，将转变为二期梅毒。

2、二期梅毒：出现全身症状，如发热、头痛、骨关节酸痛、肝脾肿大、淋巴结肿大;接着出现梅毒疹，特点为疹型多样(斑疹样、丘疹样、脓疱性及扁平湿疣)、 广泛而对称、不痛不痒、愈后多不留瘢痕、驱梅治疗迅速消退。

3、三期梅毒：全身浅表淋巴结肿大。出现结节性梅毒疹，特点为对称性、大小不等、质硬、不活动、不破溃、表皮正常、无炎症、无痛、可自消;好发于头皮、肩胛、背部及四肢的伸侧。同时可侵犯内脏，特别是心血管及中枢系统等。

4、先天性梅毒：患儿出生时即瘦小，出生后3周出现症状，全身淋巴结肿大、无粘连、无痛、质硬。出生后约6周出现损害，呈水疱、斑丘疹或丘疹鳞屑性。可发生骨软骨炎、骨膜炎。多有肝、脾肿大。2岁以后多继发为晚期，威胁生命。

【治疗梅毒，选广州协佳性病研究院】

广州协佳性病研究院是专业性病诊疗专科，广州协佳性病研究院不断坚持“以中医为基础、以西医为先导、以患者为科室、以专业塑品牌”的经营理念，在不断引进高素质人才、高科技设备、提供高标准服务的基础上，致力于打造广州性病专业诊疗中心，创建广州好的性病诊疗专科！

【温馨提示】梅毒绝大多数是通过性途径传播，对人体有着致命性的危害。因此，对于梅毒一定要及早预防，一旦确诊应积极到正规医疗机构进行科学地治疗，以免病情恶化，错过梅毒的诊疗时期！

9引起梅毒的原因有哪些？

【导语】梅毒是我国最常见的性传播疾病之一，传染性强、复发率高、临床难治好，对男性女性的危害非常大，如不能及时的治疗，最终将可能导致不孕不育。要避免这种疾病的发生，我们在日常生活中要做好准备，那么梅毒的病因有哪些呢？接下来就请广州协佳性病研究院医生杨龙虎为大家作简单介绍。

引起梅毒的四大原因：

一、通过母体传播：患有梅毒的孕妇可通过胎盘传染给胎儿，引起胎儿宫内感染，多发生在妊娠4个月以后，导致流产、早产、死胎或分娩胎传梅毒儿。

二、外伤感染：梅毒病菌可经或黏膜上的小小破裂伤口侵入体内，经过潜伏数日，病菌繁殖到足够的数目便开始发病，因此，要谨慎对待破裂的伤口。

三、不洁性生活：不洁性生活是感染梅毒的主要原因，梅毒几乎都是由性生活接触引起的，梅毒患者是传染源，传播性强、感染率高，通常在感染后7-60天发病。

四、自身免疫力低下：梅毒的发作从根本上说还是与患者的免疫力有关，如果免疫力强可以与病毒相抵抗。平常生活中，如果人的免疫系统下降，患者的发病率会明显增加，并且梅毒病菌传播速度加快！

【温馨提示】广州协佳性病研究院杨龙虎医师明确指出：梅毒绝大多数是通过性途径传播，对人体有着致命性的危害。因此，对于梅毒一定要及早预防，一旦确诊应积极到正规医疗机构进行科学地治疗，以免病情恶化，错过梅毒的诊疗时期！