核心提示：佛山治膀胱结石哪里效果好？广州协佳医院结石科专家提醒：膀胱结石是指在膀胱内形成的结石。它可以分为原发性膀胱结石和继发性膀胱结石。

佛山治膀胱结石哪里效果好？广州协佳医院结石科专家提醒：膀胱结石是指在膀胱内形成的结石。它可以分为原发性膀胱结石和继发性膀胱结石。膀胱结石给患者的生活和工作很大困扰，男性患上膀胱结石也是比较多见的，这是什么原因呢？下面我们就来了解一下男性膀胱结石与什么有关吧

佛山治膀胱结石哪里效果好？男性膀胱结石有什么危害

1、膀胱感染 膀胱感染，或者下尿路梗阻，致病菌不同，能分解尿素的细菌，可增高尿pH值，其中磷酸钙、铵和镁盐等容易沉淀，从而形成结石。>>>点击这里联系专家

2、膀胱异物 膀胱异物的存在，容易引起膀胱感染，或者形成膀胱结石的核心，这是常见的一个原因。

3、其他因素 血吸虫病的虫卵在膀胱内，也会诱发膀胱结石，此外肿瘤表面变性、坏死、钙化等，也是膀胱结石的病因。

4、营养不足 高动物蛋白摄入，促使结石形成。蔗糖摄入过多，导致尿钙排泄增加。若是蔬菜和食物纤维摄入少，也是形成结石。

佛山治膀胱结石哪里效果好？上述就是专家对男性膀胱结石与什么有关的回答，希望对大家有帮助，膀胱结石的发病，会引起膀胱感染，还会引起血尿，要尽快的治疗。