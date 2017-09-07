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广州膀胱结石哪间治疗好

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2017-09-07
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核心提示：广州膀胱结石哪间治疗好？广州协佳医院。尿道结石是现在发病率高的疾病之一，而且尿道结石不好治疗这是患者头疼的问题，膀胱结石怎么治疗效果好呢一直都是一个比较热门的话题，那么广州膀胱结石治怎样治疗效果好呢？

　　广州膀胱结石哪间治疗好？广州协佳医院。尿道结石是现在发病率高的疾病之一，而且尿道结石不好治疗这是患者头疼的问题，膀胱结石怎么治疗效果好呢一直都是一个比较热门的话题，那么广州膀胱结石治怎样治疗效果好呢？

　　广州协佳医院推荐无创膀胱镜取石术. 技术原理：无创膀胱镜取石术是将膀胱镜经尿道插入膀胱直接观察膀胱内结石数目、大小及病变，然后经内镜工作通道导入碎石设备将结石粉碎，一一取出结石碎块或经冲洗清除残余碎结石的手术.该项技术适用于中偏大的膀胱结石、尿道结石、输尿管末端结石，较大的结石需联合采用超声、激光或气压弹道碎石.结石过大、过硬或膀憩室病变时，应施行耻骨上膀胱切开取石术.

　　广州膀胱结石哪间治疗好？无创膀胱镜取石术四大优势：

　　1、诊断精准，不放过微小病灶 患者在接受检查时，专家可通过膀胱镜检查对患者膀胱、尿道结石做出精准诊断，不放过任何细小病灶，可同时治疗部分直径小于2cm的结石.

　　2、安全无痛，对肌体损伤小. 与传统开放手术相比，膀胱镜取石不用开刀，安全微创，减轻病人痛苦，减少创伤，对患者肌体基本无损伤，且术后无并发症.

　　3、取石复发率几乎为零 与体外碎石相比，无创膀胱镜取石术治疗膀胱结石更加干净，过程简短，住院及恢复时间很短，基本不影响工作生活等.积极配合后期康复治疗，保持良好的饮食生活习惯，结石病复发率几乎为零.

　　4、创口小，不留疤痕 传统开放手术容易给患者腹部留下难看的蜈蚣型疤痕，而无创膀胱镜取石术可有效避免这一不足，充分符合现代人的审美观念.

　　广州膀胱结石治怎样治疗效果好呢？看到这里你应该有所了解，广州协佳医院是一家以结石为研究核心的专科医院，该医院拥有权威的专家团队和先进的医疗设备，是结石病患者治疗的理想医院。

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