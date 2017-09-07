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广州膀胱结石能治好

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2017-09-07
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核心提示：广州膀胱结石能治好？广州协佳医院结石科专家：随着膀胱结石患者的逐步上升，膀胱结石已经成为人们普遍关心的问难。膀胱结石是男性朋友的常见疾病，严重影响患者的健康生活，膀胱结石严重的患者会有膀胱粘膜充血、嵌入膀胱出口造成输尿管扩张、肾积水等危险系数较高的并发症。

　　广州膀胱结石能治好？广州协佳医院结石科专家：随着膀胱结石患者的逐步上升，膀胱结石已经成为人们普遍关心的问难。膀胱结石是男性朋友的常见疾病，严重影响患者的健康生活，膀胱结石严重的患者会有膀胱粘膜充血、嵌入膀胱出口造成输尿管扩张、肾积水等危险系数较高的并发症。给患者造成的伤害是巨大的，下面我们首先得了解一下。

　　得了膀胱结石的主要危害有以下几点？

　　1、影响肾功能：膀胱结石容易造成膀胱增厚和肌层纤维组织增生，长期梗阻后可因反压力作用，使上尿路发生梗阻性病变，导致肾功能受损。

　　2、诱发癌变：膀胱长期受到感染可导致膀胱炎，使膀胱与盆腔组织发生黏连，甚至发生穿孔。结石长期慢性刺激，可使膀胱壁发生癌变。

　　3、引发膀胱粘膜：膀胱结石不仅会给患者带来身体上的痛苦感，结石还会刺激膀胱粘膜引发炎症，膀胱粘膜会充血，尤其是发生感染时，充血症状更加严重，且可出现大疱状水肿、出血和溃疡。

　广州膀胱结石能治好吗？患有膀胱结石不可怕，可怕的是不及时治疗或者不到正规的医院去治疗，造成严重的后果。这里给大家推荐广州协佳医院。

　　无创膀胱镜取石术：无创膀胱镜，借助人体自然排尿系统进入膀胱内，通过无创膀胱镜在膀胱内全方位寻找结石，然后运用有强大碎石功能的钬激光将结石击碎成粉末状，使其从自然腔道自行排出。

　　广州膀胱结石能治好吗？广州协佳医院专家提醒结石病患者治疗应该适时就医，经过医院医生的认真分析可以为您制定针对性的治疗胡案，做到“治疗合理、观察有序”，切莫忽视了它的危害。

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