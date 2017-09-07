核心提示：膀胱结石佛山哪个医院治疗好？广州协佳医院：膀胱结石初期症状有哪些？对于什么疾病来说，如果患者能把握好疾病的比较好的治疗时机，就可以及早的治疗疾病。

膀胱结石佛山哪个医院治疗好？广州协佳医院：膀胱结石初期症状有哪些？对于什么疾病来说，如果患者能把握好疾病的比较好的治疗时机，就可以及早的治疗疾病。

膀胱结石这种病也不例外。那么，膀胱结石初期症状有哪些呢？下面的专家为大家做出详细介绍，希望可以帮到你。

膀胱结石病人不能吃什么

1、尿频、尿急、尿痛。 结石刺激膀胱黏膜时，膀胱结石的症状可有尿频、尿急、尿痛，排尿终末时疼痛加剧，且可伴有终末血尿。患者常改变体位如卧位以求疼痛缓解。

2、疼痛。 膀胱结石的症状中的疼痛可为下腹部和会阴区钝痛，也可为明显疼痛，常因活动而诱发或加剧。

3、排尿突然中断。 疼痛放射至远端尿道及阴茎头部，并且伴有排尿困难和膀胱刺激症状。出现此种情况可用手搓拉阴茎，跑跳或改变排尿姿势后，可使疼痛缓解，继续排尿。排尿疼痛、排尿障碍：白天活动时膀胱结石的症状更为明显，夜间睡眠时上述膀胱结石的症状可减轻或消失。

4、血尿、脓尿。 由于排尿时要用力，而使得腹压增加，这样可并发脱肛。常有终末血尿。并发感染时，膀胱的刺激症状会加重，并会出现脓尿。若结石位于膀胱憩室内，仅表现为尿路感染。