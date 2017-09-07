核心提示：佛山那个膀胱结石医院比较好？无创膀胱镜取石术有哪些优势呢？广州协佳医院结石科专家：都在说膀胱结石治疗效果好的是无创膀胱镜取石术，那么无创膀胱镜取石术有哪些优势呢？

佛山那个膀胱结石医院比较好？无创膀胱镜取石术有哪些优势呢？广州协佳医院结石科专家：都在说膀胱结石治疗效果好的是无创膀胱镜取石术，那么无创膀胱镜取石术有哪些优势呢？

专家说到技术原理：无创膀胱镜取石术是将膀胱镜经尿道插入膀胱直接观察膀胱内结石数目、大小及病变，然后经内镜工作通道导入碎石设备将结石粉碎，一一取出结石碎块或经冲洗清除残余碎结石的手术。该项技术适用于2-3cm的膀胱结石、尿道结石、输尿管末端结石，较大的结石需联合采用超声、激光或气压弹道碎石。结石过大、过硬或膀憩室病变时，应施行耻骨上膀胱切开取石术。

佛山那个膀胱结石医院比较好？广州协佳医院无创膀胱镜取石术四大优势：

1、诊断精准，不放过微小病灶 患者在接受检查时，专家可通过膀胱镜检查对患者膀胱、尿道结石做出精准诊断，不放过任何细小病灶，可同时治疗部分直径小于2cm的结石;

2、安全无痛，对肌体损伤小 与传统开放手术相比，膀胱镜取石不用开刀，安全微创，减轻病人痛苦，减少创伤，对患者肌体基本无损伤，且术后无并发症;

3、取石复发率几乎为零 与体外碎石相比，无创膀胱镜取石术治疗膀胱结石更加干净，过程简短，住院及恢复时间很短，基本不影响工作生活等。积极配合后期康复治疗，保持良好的饮食生活习惯，结石病复发率几乎为零;

4、创口小，不留疤痕 传统开放手术容易给患者腹部留下难看的蜈蚣型疤痕，而无创膀胱镜取石术可有效避免这一不足，充分符合现代人的审美观念。

无创膀胱镜取石术有哪些优势呢？上面就是专家的讲解，专家提示：膀胱结石给身体带来很大的伤害，一旦发现有膀胱结石立即上医院治疗，拖延只会延误治疗时间给治疗带来更大的难度。