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广州治疗尿道结石的方法有哪些广州协佳医院

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2017-09-07
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核心提示：治疗尿道结石的方法有哪些？广州协佳医院专家提醒：很多人都知道治疗尿结石要多喝水，那么除了这　个还有哪些科学的治尿结石的方法呢？

　　治疗尿道结石的方法有哪些？广州协佳医院专家提醒：很多人都知道治疗尿结石要多喝水，那么除了这 个还有哪些科学的治尿结石的方法呢？

　　治疗尿道结石的方法有哪些？一旦在生活中发生尿道结石这种疾病，专家一般 建议患者要保持镇静，要对治疗疾病有足够的信心，因为目前的医疗非常发 达，对于治疗这种疾病的办法也非常多，以下就是一些方法的介绍。

　　1、体外冲击波碎石法。体外碎石是大家熟悉的治疗尿道结石方法，应用临床 以来，使许多患者免于手术之苦。体外碎石使用于各种类型肾结石，包括鹿 角状结石、多发结石、双肾结石等，肾盂出口处单个结石比较适合，腰5横突以 上的输尿管结石，病程不超过6周。体外碎石有60～70%尿道结石病人可以取 得良好疗效，但约有30～40%的结石病人不适合于碎石治疗，其中尿路排石不 通畅是主要原因。

　　2、经尿道腔内窥镜下钬激光碎石治疗。内窥镜镜下钬激光碎石是从尿道里插 入输尿管镜直到输尿管结石处，用特制套石网将结石套牢，并经输尿管镜操 作孔导入激光光纤，接触结石，将大的结石碎成小碎块再取出。通过输尿管 镜还能检查输尿管内的病变，能同时切除输尿管内的息肉、肿瘤等，使管腔 通畅，更有利于结石的排出。

　　尿路结石绝大部分可以通过腔内激光治疗，大大减少了手术对人体的伤害， 提高了安全性及对机体影响少、创伤小、恢复快、痛苦小、住院时间短(一般 术后住院2～3天)，出院后不影响工作、生活等优点。

　　3、开放性手术治疗。泌尿系切开取石，是一种传统的手术方式。现在已经很 少使用开放手术，已逐步地被微创碎石取石所替代了，在临床上已很少采用 开放性手术治疗。

　　4、经皮肾镜碎石取石。肾结石引起肾盂积水的情况下，可以在B超或X线引导 下，经皮肤微穿刺到肾盂，建立肾盂与皮肤之间的通道。然后经此通道，置 入肾镜并导入钬激光或超声清石系统进行碎石和取石。尤其适用于肾盂多发 结石及鹿角状结石合并肾积水的患者，碎石效果好，创伤小，较传统开放手 术出血少，恢复快，但对医生的技术要求高，手术风险相对小。

　　5、药物排石法。缺点非常多，成功率低、时间长，非常容易造成梗阻感染， 并极可能拖累病情导致肾功能减退，严重者甚至丧失肾功能！

　　治疗尿道结石的方法有哪些？以上就是治疗尿结石的方法，如您有任何不适，请尽早就医治疗，相信医生 会选择一个比较适合您病情的治疗方案。

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