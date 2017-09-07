核心提示：广州治疗输尿管结石去哪家医院？广州协佳医院。输尿管结石的发病率也逐年递增，发病人群也很广发，近年来有不少儿童也患上了输尿管结石，大家都知道输尿管结石对人的身体有一些危害性，那么儿童患有输尿管结石会有哪些

广州治疗输尿管结石去哪家医院？广州协佳医院。输尿管结石的发病率也逐年递增，发病人群也很广发，近年来有不少儿童也患上了输尿管结石，大家都知道输尿管结石对人的身体有一些危害性，那么儿童患有输尿管结石会有哪些

儿童患有输尿管结石会的危害：

1、局部损伤 小的结石，可以在尿路内自由活动，容易磨伤尿路粘膜引起出血、肾绞痛，但是这种局部损 伤还是比较轻的。大的比较固定的或鹿角性的尿结石，虽然疼痛并不厉害，但可长期压迫尿路粘膜，使上皮脱落、组织溃疡，以至结石与输尿管管壁形成粘连，严重的还可能引起癌变。

2、尿路感染 结石所造成的尿液的梗阻就为细菌提供了生长的条件，所以大部分病人都会有尿路感染。尿路感染长并发细菌感染，肾积水继发感染后可形成肾积脓，严重的尿路感染还可能造成败血病，威胁人的生命。另外尿路感染又促进结石的形成，使原有的结石迅速增加。

3、肾功能损害 结石造成梗阻，特别是输尿管结石长期梗阻会造成肾积水，肾功能会受到损害，等到肾功能丧失以后即使把结石取出来或者击碎也不能使 肾功能再恢复。

4、肿瘤 结石对尿路的长期刺激会使尿路上皮发生质的变化，会引发肿瘤，患肿瘤时会出现血尿，但病人往往认为是结石造成的。

上面就是关于儿童患有输尿管结石会有哪些危害的相关介绍，相信您已经有所了解了吧。专家提示，儿童输尿管结石的危害也是十分巨大的，因此需要引起重视，积极的进行治疗，治疗时应在正规医院进行才能确保治疗的效果。