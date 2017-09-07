39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 广州协佳医院结石科 > 正文
综合
问医生

广州治疗输尿管结石去哪家医院

新闻文章排行榜
2017-09-07
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：广州治疗输尿管结石去哪家医院？广州协佳医院。输尿管结石的发病率也逐年递增，发病人群也很广发，近年来有不少儿童也患上了输尿管结石，大家都知道输尿管结石对人的身体有一些危害性，那么儿童患有输尿管结石会有哪些

　　广州治疗输尿管结石去哪家医院？广州协佳医院。输尿管结石的发病率也逐年递增，发病人群也很广发，近年来有不少儿童也患上了输尿管结石，大家都知道输尿管结石对人的身体有一些危害性，那么儿童患有输尿管结石会有哪些

　　儿童患有输尿管结石会的危害：

　　1、局部损伤 小的结石，可以在尿路内自由活动，容易磨伤尿路粘膜引起出血、肾绞痛，但是这种局部损 伤还是比较轻的。大的比较固定的或鹿角性的尿结石，虽然疼痛并不厉害，但可长期压迫尿路粘膜，使上皮脱落、组织溃疡，以至结石与输尿管管壁形成粘连，严重的还可能引起癌变。

　　2、尿路感染 结石所造成的尿液的梗阻就为细菌提供了生长的条件，所以大部分病人都会有尿路感染。尿路感染长并发细菌感染，肾积水继发感染后可形成肾积脓，严重的尿路感染还可能造成败血病，威胁人的生命。另外尿路感染又促进结石的形成，使原有的结石迅速增加。

　　3、肾功能损害 结石造成梗阻，特别是输尿管结石长期梗阻会造成肾积水，肾功能会受到损害，等到肾功能丧失以后即使把结石取出来或者击碎也不能使 肾功能再恢复。

　　4、肿瘤 结石对尿路的长期刺激会使尿路上皮发生质的变化，会引发肿瘤，患肿瘤时会出现血尿，但病人往往认为是结石造成的。

　　上面就是关于儿童患有输尿管结石会有哪些危害的相关介绍，相信您已经有所了解了吧。专家提示，儿童输尿管结石的危害也是十分巨大的，因此需要引起重视，积极的进行治疗，治疗时应在正规医院进行才能确保治疗的效果。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈