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广州尿道结石医院哪间好

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2017-09-05
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核心提示：广州尿道结石医院哪间好？广州协佳医院结石科专家提醒：尿道结石是泌尿结石疾病中的一种，严重的困扰男性生活，绝大多数男性去医院检查时，发现病情已经持续好长一段时间了，就因为不了解症状才耽误了治疗。

　　广州尿道结石医院哪间好？广州协佳医院结石科专家提醒：尿道结石是泌尿结石疾病中的一种，严重的困扰男性生活，绝大多数男性去医院检查时，发现病情已经持续好长一段时间了，就因为不了解症状才耽误了治疗，那么，尿道结石在广州哪家医院治疗较好呢？下面一起来看看专家的介绍。

　　尿道结石的主要症状，专家总结如下：

　　1、血尿：由于结石直接损伤肾和输尿管的粘膜，常在剧痛后出现镜下血尿或肉眼血尿，血尿的严重程度与损伤程度有关。

　　2、疼痛：大部分患者出现腰痛或腹部疼痛。较大的结石，多为患侧腰部钝痛或隐痛，常在活动后加重;较小的结石，多引起平滑肌痉挛而出现绞痛。

　　3、脓尿：结石并发感染时，尿中出现脓细胞，临床可出现高热、腰痛。

　　尿道结石在广州哪家医院治疗较好呢？给患者更多的选择，权威专家推荐：广州协佳医院

　　广州协佳医院泌尿科汇聚了数十位医生常年坐诊，并与多家著医生院和医学医生携手进行科研合作、交流，同时引进国内外先进诊疗设备，根据不同患者制定的个人治疗方案有效地解除了众多患者久治不愈、反复发作的疑难病痛。同时是广州市公立甲等及医疗保险定点医院医院，收费透明更放心。

　　广州协佳医院采用“输尿管镜技术”，无论是硬镜还是软镜，纤维光束的引入显著缩小了镜鞘的口径，从而也大大减小了输尿管镜本身对输尿管的损伤。输尿管镜手术是通过一细长的窥镜，经尿道、膀胱、输尿管口进入输尿管，对输尿管疾病进行诊断与治疗。充分利用了人体自然的腔道进行一些手术操作，避免在腹部切口。

　　治疗优势：

　　1、安全高效、无痛无损伤、创伤小、住院时间短、恢复时间快。

　　2、可控、可视高科技：输尿管镜技术在手术过程中，能够精准定位结石位置。

　　温馨提示：广大患者朋友治疗尿道结石的时候，一定要去正规的医院治疗才能保证治疗效果，避免反复治疗，方法受疾病的折磨。

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