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广州看膀胱结石去什么医院好

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2017-09-05
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核心提示：广州看膀胱结石去什么医院好？广州协佳医院结石科：膀胱结石是中老年男性常见的泌尿疾病，由于某些原因，这疾病也变得越来越年轻化。它的出现，不但影响日常生活和工作，还危害男性身体健康。

　　广州看膀胱结石去什么医院好？广州协佳医院结石科：膀胱结石是中老年男性常见的泌尿疾病，由于某些原因，这疾病也变得越来越年轻化。它的出现，不但影响日常生活和工作，还危害男性身体健康。那么，究竟是什么原因导致膀胱结石出现的呢？针对这一问题，我们一起看看文章的详细介绍。

　　膀胱结石的形成竟与它有关！

　　原因1、膀胱异物感染：膀胱异物如子弹头、导管、蜡块、缝线、电线、发卡等，可作为核心，尿盐沉积于周围而形成结石。

　　原因2、尿路梗阻引发：小的肾和输尿管结石及在饱和状态下形成的尿盐沉淀，在膀胱排尿无梗阻时，可随尿液排出。若存在下尿路梗阻，如尿道狭窄、前列腺增生、先天性畸形、膀胱颈梗阻、憩室、肿瘤、膀胱膨出等，可使小结石和尿盐结晶沉淀积聚而形成结石。

　　原因3、营养方面不均衡：高动物蛋白摄入可致尿液中钙和尿酸含量增加，尿ph值下降，促使结石形成;蔗糖摄入过多，可促进肠道吸收钙和草酸，导致尿钙排泄增加;蔬菜和食物纤维摄人过少，易发生结石。

　　原因4、继发性感染膀胱结石：继发于下尿路梗阻和膀胱异物的感染，特别是能分解尿素的细菌感染，磷酸钙、铵和镁盐沉着而形成结石，从而使膀胱结石患者痛苦不已。

　　广州看膀胱结石去什么医院好？温馨提示：如果你有膀胱结石疾病，建议你尽早就医，以免给自身带来更多不必要的伤害。另外，男性朋友在日常生活中要注意增强体育锻炼，提高自身免疫力，以防止其他病菌的感染并避免不健康的生活习惯和饮食习惯。

　　广州协佳医院泌尿结石特色科室，有着资深的微创技术外科医生坐诊，以“微创”技术为核心，引进先进的检测设备与手术技术，根据患者病情制定针对性治疗方 案，达到减少患者诊疗中的痛苦、治疗效果良好的目的，并有效地解决了泌尿结石久治不愈、反复发作的难题，是泌尿系统结石治疗的优选。

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