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广州专治疗膀胱结石的好医院？广州协佳医院结石科：尿频，尿急，尿痛，终末血尿，排尿中断考虑膀胱结石的临床表现，可由下尿路梗阻，膀胱异物等引起，明确疾病的症状及其病因后，希望男性朋友重视。那么膀胱结石的症状是什么？

膀胱结石的症状是什么？

膀胱结石多在膀胱内形成，少数来自肾脏。排尿突然中断，即感疼痛向阴茎头放射，更换体位使疼痛缓解，又能继续排尿，是膀胱结石的典型症状。因结石刺激和感染，患者常有尿频、尿急、尿痛等膀胱刺激症状，或出现终末血尿。因排尿困难，腹压增加，可并发脱肛。具体而言，膀胱结石的症状主要有以下几个方面：

一：膀胱结石婴儿，疼痛向会阴部阴茎头放射。患儿哭闹，牵拉阴茎，按压会阴部，转动体位，以期缓解疼痛。

二：排尿中断。由于结石在膀胱结石患者体内随体位变动，排尿过程中移动位置，突然阻塞膀胱颈及后尿道，引起排尿中断，加剧疼痛。

三：血尿。由于结石对膀胱结石患者膀胱粘膜的刺激和损伤引起血尿，常为数滴终末血尿。膀胱结石的危害有哪些？点击咨询平台，进行免费咨询

四：膀胱刺激症状。在膀胱结石患者体内，由于结石刺激故有尿频、尿急。如继发感染则症状加重。

广州专治疗膀胱结石的好医院？现在大家对膀胱结石的症状都有所了解了，如果男性在生活中发现自身出现这样的症状要及时进行治疗，避免造成更严重的危害。

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