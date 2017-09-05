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广州治疗好的膀胱结石医院

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2017-09-05
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核心提示：广州治疗好的膀胱结石医院？广州协佳医院结石科：膀胱结石是一种常见的男性泌尿结石疾病，很多原因都会造男性膀胱结石的发生，因此需要受到足够的重视。

　　广州治疗好的膀胱结石医院？广州协佳医院结石科：膀胱结石是一种常见的男性泌尿结石疾病，很多原因都会造男性膀胱结石的发生，因此需要受到足够的重视。膀胱结石常常带来的症状就是尿频，尿急，尿痛，还可引起急性尿潴留等，很多男性觉得不是什么大问题，但是患上膀胱炎的危害不小，看看下面的介绍，就知道不是Feel倍儿爽了。

　　膀胱结石有哪些危害？

　　1、使膀胱粘膜充血、溃疡和出血。　膀胱粘膜与结石接触的部位受到刺激，可充血、出血，若发生感染可发生水肿、溃疡，下尿路梗阻，可使膀胱壁出现小梁和憩室。

　　2、嵌入膀胱出口造成输尿管扩张、肾积水。

　　极少数病人由于溃疡严重，结石可穿破膀胱壁进人直肠或前腹壁，形成尿瘘。若结石长期梗阻可导致输尿管和肾脏积水。

　　3、使膀胱粘膜发生癌变。　结石长期刺激可诱发膀胱鳞状上皮癌。

　　广州治疗好的膀胱结石医院？膀胱结石那么严重，去哪里治疗？广州协佳医院引进体外冲击波碎石术，体外冲击波碎石术具有安全、有效、损伤小、并发症少、恢复快等优点，治疗过程中病人基本无痛苦，不需要麻醉或仅需要少量安定镇痛药物即可完成治疗全过程，是泌尿外科发展的新的里程碑，是结石患者康复的新希望。

　　一、不开刀、不手术：体外冲击波碎石术，运用 B 超与 X 线联合数字双定位系统 ，精准查找结石位置 ，B 超全程监控下利用多功能体外冲击波聚焦碎石 ， 安全可靠 ， 消除了传统手术治疗方法给结石患者带来的不便;

　　二、无痛苦、无副损伤：体外冲击波碎石过程中，患者无疼痛感及其它不适，对其它软组织、血管与骨骼不造成损伤;

　　三、易排除：体外冲击波碎石术后，结石变成细小颗粒状而易自行排出。

　　四、时间短、见效快：经过高精准的数字定位，整个治疗过程在短时间内即可完成，不影响工作和生活，经体外碎石后即可解除多年痛苦;

　　五、无后遗症、有效防止复发：体外冲击波碎石术，通过精准的数字双定位，准确的短程高效清除顽石，不残留，有效防止复发，更无副作用。

　　广州协佳医院医院作为华南地区专业协佳医院，多年来全心致力于男性疾病如前列腺炎、包皮过长、男性不育、阳痿早泄以及生殖整形等的临床研究与治疗，尤其在治疗男性膀胱结石方面更具国际前瞻性，以精细化、安全性、无痛微创等前沿优势博得了业内医生与众多患者的一致好评。

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