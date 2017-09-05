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佛山治疗膀胱结石有名的医院

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2017-09-05
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核心提示：佛山治疗膀胱结石有名的医院？广州协佳医院结石科：男性朋友如果患有膀胱结石而不及时治疗的话，会引起继发性感染，严重的话还可诱发癌变。

　　佛山治疗膀胱结石有名的医院？广州协佳医院结石科：男性朋友如果患有膀胱结石而不及时治疗的话，会引起继发性感染，严重的话还可诱发癌变。因此一定要引起重视，及时治疗才行。膀胱结石给男性带来的危害很严重吗？下面就为大家进行介绍。

　　膀胱结石给男性带来的危害很严重吗？膀胱结石带来的危害有：

　　1.影响肾功能。膀胱结石容易造成膀胱增厚和肌层纤维组织增生，长期梗阻后可因反压力作用，使上尿路发生梗阻性病变，导致肾功能受损。

　　2.引发膀胱粘膜。膀胱结石不仅会给患者带来身体上的痛苦感，结石还会刺激膀胱粘膜引发炎症，膀胱粘膜会充血，尤其是发生感染时，充血症状更加严重，且可出现大疱状水肿、出血和溃疡。膀胱结石怎么治疗？马上找医生问清楚！

　　3.引发癌变。膀胱长期受到感染可导致膀胱周围炎，使膀胱与盆腔组织发生黏连，甚至发生穿孔。结石长期慢性刺激，可使膀胱壁发生癌变。

　　佛山治疗膀胱结石有名的医院？膀胱结石怎么治疗呢？

　　广州协佳医院引进体外冲击波碎石，体外冲击波碎石具有安全、有效、损伤小、并发症少、恢复快等优点，治疗过程中病人基本无痛苦，不需要麻醉或仅需要少量安定镇痛药物即可完成治疗全过程，是泌尿外科发展的新的里程碑，是结石患者康复的新希望。

　　以上便是相关介绍，希望男性朋友能够引起重视。如果自身不慎患有膀胱结石，一定要及时到正规的协佳医院接受治疗，以免给自身带来其它的危害。

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