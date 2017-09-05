核心提示：广州检查输尿管结石大概多少钱？广州协佳医院结石科这是许多患者都很关心的问题，据广州协佳医院泌尿结石科医生介绍，输尿管结石在小于0．3cm时候完全可以采用保守治疗，但在结石大于0．3cm时候就要到正规的医院治疗了。

广州检查输尿管结石大概多少钱？广州协佳医院结石科这是许多患者都很关心的问题，据广州协佳医院泌尿结石科医生介绍，输尿管结石在小于0.3cm时候完全可以采用保守治疗，但在结石大于0.3cm时候就要到正规的医院治疗了。因为在我们的输尿管上有三处狭窄的地方，这个地方的直径只有0.3cm-0.4cm宽度。当结石的直径大于这个直径就会嵌顿在这里，使输尿管引发一系列的病变。严重时候可能引发肾积水、输尿管变薄扩张甚至继发肾炎、肾脓肿，肾功能衰退和尿毒症等。

那么输尿管结石小于0.3cm时候我们该如何治疗呢？广州协佳医院专家推荐以下的治疗方法：

大量饮水：大量饮水可起到稀释尿盐、减少沉淀、帮助结石排出的作用。通常应保持每天尿量在2000ml以上。

药物治疗解痉剂：服用可缓解输尿管痉挛，当疼痛的时候可以起到缓解痛的作用。

运动疗法：运动疗法可加强身体运动促进排石，以跳跃运动为佳。运动疗法应与多饮水及药物治疗配合，这样效果较好。

当然如果上述的方法没有效果的话，那么就到正规的结石病医院去治疗。保守治疗只能使结石生长稍微缓慢一点，但是不能达到去除结石的效果，结石会一直在输尿管中，久而久之可能会引发肾积水带来严重后果，如尿毒症等。

那么使用怎样的治疗方法合适呢？广州协佳医院专家治疗输尿管结石建议：输尿管镜下碎石取石术

广州协佳医院泌尿外科专家介绍，输尿管镜下碎石取石术是材料学、影像学等多学科共同发展的结果，是手术治疗的一次飞跃，在输尿管结石手术治疗上，随着临床运用的成熟和发展，此种术式已成为主要手段。

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温馨提示：在治疗输尿管结石时，一定要到正规的医院去治疗，因为正规的医院有完善的医疗体系，可以精准的确定你的病情在哪个阶段适合用什么方法治疗。