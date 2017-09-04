广州治疗输尿管结石多少钱

核心提示：输尿管镜取石术要多少钱？广州协佳医院泌尿系专家指出，输尿管结石的费用包括检查诊疗费（严格执行相关部门统一制定收费标准）和取石手术费用，还可以进行报销。那么，输尿管镜取石术需要多少钱呢？

输尿管镜取石术要多少钱？广州协佳医院泌尿系专家指出，输尿管结石的费用包括检查诊疗费(严格执行相关部门统一制定收费标准)和取石手术费用，还可以进行报销。那么，输尿管镜取石术需要多少钱呢？

【输尿管结石取石术费用解惑】

1、检查诊断费：因为结石的位置、大小不同，需要先查清楚，才好进行手术。结石的检查诊断费是按照相关规定制定标准，并严格执行相关部门统一制定收费标准，杜绝乱收费现象。

2、输尿管结石取石术费用：广州协佳医院专家指出，治疗输尿管结石采取无创输尿管镜取石术，能够不开刀、不留疤一次性解决输尿管结石痛苦，它避免了常规疗法需要多次碎石的折磨，大大缩短了患者住院时间，费用也相应地减少。

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广州协佳医院医保报销比例达到80%。如果你想知道自身结石病的具体治疗费用，请点击 在线咨询 按钮，将你的早期症状、患病时长等信息，尽量具体的向在线医生说明，以便在线医生为你分析病情并估算大概的治疗费用。如果有过检查确诊的患者(7-15日之内的检查报告具有临床指导作用)，请来院就诊时带好检查报告，可以避免重复检查以节省费用。

【重点推荐】无创输尿管镜取石术 取石的康复承诺

技术优势：手术无创，保护尿道无损伤;适应症广，术后恢复快;能降低表面摩擦，减少创伤。术后平均住院时间仅需一星期左右，患者能在短期内恢复健康。