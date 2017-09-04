核心提示：一般来说，不同的输尿管结石患者会有不同的治疗方法，那么输尿管结石的治疗方法有哪些呢？广州协佳医院的专家指出，选择正确的方法是很重要的。

广州输尿管结石医院怎么走？一般来说，不同的输尿管结石患者会有不同的治疗方法，那么输尿管结石的治疗方法有哪些呢？广州协佳医院的专家指出，选择正确的方法是很重要的。

关于输尿管结石的治疗方法，广州协佳医院的专家指出，主要包括手术治疗方法和非手术治疗方法。

输尿管结石的非手术治疗方法：

(1)一般治疗：大量饮水，同时配合止痛解痉yao物平时可以多运动如跳绳，帮助结石排出。这种方法虽然很安全，但是适合很少一部分患者，专家提醒，在服用yao物时，一定要注意在专家的指导下进行。

(2)体外冲击波碎石：随着体外冲击波碎石临床经验的不断积累和碎石机的改进，输尿管结石体外冲击波碎石适应证不断扩大，结石远段输尿管无梗阻，不影响碎石后排石均为体外冲击波碎石治疗的适应证。

输尿管结石的手术治疗方法：结石确诊已久，经试用各种非手术方法无效者宜及早考虑手术，尤其结石以上明显有积水者应优先考虑，可行输尿管切开取石术，输尿管切开取石术的优点是手术小，可将结石完整取出。

输尿管镜治疗：一般来说，输尿管结石不论在输尿管的任何部位都可以采用输尿管镜取石手术，但目前认为以治疗中下段结石为佳，在输尿管镜下超声碎石，液电碎石，激光碎石，气压弹道碎石及电子动能碎石，前两种方法因对组织损伤大已基本放弃。

据广州协佳医院专家介绍，输尿管镜是一种纤细的、由导光纤维、工作腔道和各种不同用途的工作配件构成的器械，直径小，长35至45厘米。输尿管镜 手术是通过一细长的窥镜，经尿道、膀胱、输尿管口进入0.2至0.5cm直径的输尿管，在直视下或借助电视监视系统，可以很清晰地观察到输尿管内的病变， 如有结石、肿瘤等，对输尿管疾病进行诊断与治疗。它充分利用了人体自然的腔道进行一些手术操作，避免了传统手术必须在腹部作一个很大的切口。减少了患者的 痛苦，加快了患者疾病恢复的时间。是目前输尿管结石治疗的方法。

手术的适应症为：输尿管憩室并发结石;结石直径>1.0cm或结石表面粗糙呈多角形者;结石嵌顿过久，输尿管发生严重梗阻及上尿路感染;非手术治疗无效的。