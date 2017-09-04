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广州检查输尿管结石出名的医院

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2017-09-04
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核心提示：女性输尿管结石该怎么治疗？广州协佳医院泌尿系专家指出，输尿管结石，顾名思义就是输尿管里出现了“石头”。在临床上，99％以上的输尿管结石都原发于肾脏，后随人体运动下行至输尿管并引发梗阻，所以它的治疗方法其实与肾结石大同小异，都是根据体积来确定治疗方式。

　　女性输尿管结石该怎么治疗？广州协佳医院泌尿系专家指出，输尿管结石，顾名思义就是输尿管里出现了“石头”。在临床上，99%以上的输尿管结石都原发于肾脏，后随人体运动下行至输尿管并引发梗阻，所以它的治疗方法其实与肾结石大同小异，都是根据体积来确定治疗方式。那么女性输尿管结石该怎么治疗呢？

　　【女性输尿管结石该怎么治疗】以结石大小确定治疗方案

　　在临床上，治疗输尿管结石的评判标杆非常严格，输尿管结石的大小、数量以及合并症状决定着最终需要采取的治疗手段。那么，这个范围应该怎样区分呢？我们可以大概分为下面三类。

　　【轻度】输尿管结石0.3cm以下——人体的输尿管直径有0.5cm，狭窄部只有0.2cm，所以0.3cm左右的输尿管结石可以通过门诊处方用药来溶石，这是最经济合理的治疗方式。但需要我们注意的是，千万不能因为忽视输尿管结石而不治疗，结石本身会随着物理沉积而越变越大，中、重度就是由轻度输尿管结石转化而来，拖延不治只会加大后期治疗难度和治疗费用。

　　【中度】输尿管结石0.5cm-0.7cm——此类输尿管结石一般合并有积水，严重程度属于中度，通常采用EMS弹道碎石清石术或体外碎石治疗，这类设备功率适中，能大程度保证一次性碎完结石，并从生理通道排出。

　　【重度】输尿管结石0.8cm以上——此时输尿管结石为重度，不管具体大到什么程度，数量有多少，都推荐采取无创输尿管镜和美国钬激光联合治疗。因为对于这类输尿管结石来讲，药物无法起到任何治疗作用，而体外碎石只会损伤器官，所以临床皆采用无创手术的最终治疗手段，能让患者一次性取石，避免治疗失败的“伤害”。

　　【重点推荐】输尿管镜取石 无创取石0残留的康复承诺

　　输尿管镜下取石术过程

　　输尿管镜取石技术，采用先进的导航精准定位系统。对于不显影或是微弱显影的结石都能快速准确地进行精准定位，直达结石患者病灶，锁定结石，准确“出击”，解决患者的结石问题。对于有无症状的结石都能起到精准的治疗，且整个手术过程安全可视，由于该手术治疗输尿管结石无需开刀，所以患者恢复更快。

　　技术优势：手术无创，保护尿道无损伤;适应症广，术后恢复快;能降低表面摩擦，减少创伤。术后平均住院时间仅需一星期左右，患者能在短期内恢复健康。

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