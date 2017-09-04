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广州市输尿管结石科医院

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2017-09-04
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核心提示：广州市输尿管结石科医院？广州协佳医院结石科专家提示：治疗输尿管结石要考虑结石的大小还有成分，而且要考虑结石停留的位置，如果停留过久，结石的刺激将使四面管壁产生慢性炎症等反应，如果结石被一些炎症增生或肉芽肿等组织包裹就会给治疗增加难度。

　　广州市输尿管结石科医院？广州协佳医院结石科专家提示：治疗输尿管结石要考虑结石的大小还有成分，而且要考虑结石停留的位置，如果停留过久，结石的刺激将使四面管壁产生慢性炎症等反应，如果结石被一些炎症增生或肉芽肿等组织包裹就会给治疗增加难度，手术的方法和时间也会有区别，所以结石一定要及早治疗，找对方法，不能盲目治疗，那么，得了输尿管结石怎么办？下面为您介绍治疗输尿管结石的方法。

　　输尿管结石的传统治疗

　　1、药物排石法：缺点较多，成功率低、时间长，非常容易造成梗阻感染，并极可能拖累病情导致肾功能减退，严重者甚至丧失肾功能！

　　2、体外冲击波碎石法：此技术虽能免手术之苦，但有很大限制，一次只能定位一颗结石，一颗结石只能碎石3次，如果碎石效果不好，一次碎石后要再等7天再次碎石，并且体外碎石次数不能超过3次，超过3次就会对身体组织造成损伤

　　3、开放性手术治疗：开放性手术恢复时间较长，对病人机体损伤大，现在已经很少使用开放手术，曾逐步地被微创碎石取石所替代，直到目前又出现了取代微创的“无创”时代。

　　治疗输尿管结石【广州协佳医院泌尿科结石专家推荐】微创输尿管镜碎石取石术

　　微创输尿管镜碎石取石术是一种安全有效的手术方式。输尿管镜分为硬性、软性两种，可根据具体情况结合碎石、取石设备对肾、输尿管、膀胱、尿道内的全泌尿系结石进行非开刀手术治疗。手术时间：30-50分钟 恢复时间3-5天。

　　微创输尿管镜碎石取石术优势：

　　1、手术无创，保护尿道无损伤;

　　2、适应症广，术后恢复快;能降低表面摩擦，减少创伤。术后平均住院时间仅需一星期左右，患者能在短期内恢复健康。

　　3、具有可视性、安全、恢复快

　　广州协佳医院专家提醒：结石病早治早好！许多疾病在爆发之前，都会有危险信号传达出来。一旦发现身体有不适，就要及时检查与治疗，不要放任不管。否则，承受的痛苦、治疗难度、所花的费用都会有所增加，得不偿失！

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