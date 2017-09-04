核心提示：广东尿道结石医院怎么样？尿道结石应该怎么治疗？广州协佳医院的专家表示，对于尿道结石的治疗问题，相信是每一位患者朋友们都想要了解的吧。当人们不幸患上了尿道结石以后，如果我们没有及时有效的进行治疗，不仅会直接影响到患者的排尿问题

广东尿道结石医院怎么样？尿道结石应该怎么治疗？广州协佳医院的专家表示，对于尿道结石的治疗问题，相信是每一位患者朋友们都想要了解的吧。当人们不幸患上了尿道结石以后，如果我们没有及时有效的进行治疗，不仅会直接影响到患者的排尿问题，还会诱发其他的一些泌尿系统疾病，给结石患者朋友们的健康带来更大的威胁。下面关于尿道结石的治疗问题，我们一起来看看专家是怎么说的吧。

尿道结石应该怎么治疗？

1、效果：治疗的效果肯定是要得到保障的，不然患者肯定是不愿意接受这样的手术治疗的方式，手术不仅是在治疗的时候提供开阔的环境，还要对比传统手术的时候让自身的健康状况得到保证。

2、方法：方法较多患者需要谨慎选择，现在主要是在结石不严重或者是在可治范围内，会选择用输尿管镜辅助取石治疗，一般情况下给患者造成的影响相对较小，手术的治疗效果能令人满意，患者从治疗到恢复的时间缩短。

3、检查：检查的方式一般没什么多大的问题，如果发现结石的问题比较严重，后者说结石的感染危害多，这样的情况下是需要多检查几项的，多数情况下都是超声或者是CT的扫描检查，都是可以检查出结石的问题和危害。

如果患者还有什么问题的话，一定要及时到医院治疗，或者说点击在线咨询，避免尿道结石的危害影响加重，同时到正规的医院治疗避免自身的健康受到损害。