39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 广州协佳医院结石科 > 正文
综合
问医生

广州治肾结石较好的医院是哪个

新闻文章排行榜
2017-09-04
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　广州治肾结石较好的医院是哪个？肾是重要的代谢器官，是生产制造尿液的地方，如果肾有结石，势必会影响肾功能的正常，肾结石的病发症更是危害人体健康主要因素。

　　广州治肾结石较好的医院是哪个？肾是重要的代谢器官，是生产制造尿液的地方，如果肾有结石，势必会影响肾功能的正常，肾结石的病发症更是危害人体健康主要因素。那么，肾结石会导致哪些并发症吗？在临床中，肾结石患者可以通过B超检查能显示结石的特殊声影，也能评价由肾结石导致的肾积水所引起的肾包块或肾实质萎缩等，更可发现x线检查不能显示的小结石。

　　肾结石会有导致以下并发症：

　　1、局部损伤

　　肾结石在尿道异性的过程中会对局部产生不同程度的损害，较小的结石活动度大，局部损伤较轻。广州协佳医院的专家表示大而固定的结石，会使肾盏、肾盂上皮细胞脱落，出现溃疡、纤维组织增生，甚至导致间质纤维化。移行上皮长期受结石刺激后，会发生鳞状的上皮变性，多年后会引起鳞状上皮癌。同时肾结石也会损伤血管，引起血尿的症状。

　　2、尿路梗阻

　　肾结石的存在会使尿路产生梗阻的现象，会造成梗阻以上部位积水，结石的梗阻通常是不完全性梗阻，如果出现双侧输尿管或尿道梗阻则会出现尿闭，严重者甚至会发展为尿毒症。很难治疗，甚至会威胁到生命。

　　3、尿路感染

　　肾结石会结石合并尿路感染，而尿路感染在结石排出前是很难治疗的。珠海结石医院专家说尿路感染发生肾盂肾炎、肾积脓、肾周围炎、脓肿和膀胱炎等等。同时尿路感染还会进一步加速肾结石的增长速度，造成肾实质的损害。因此一般尿路感染时肾结石的并发症，反过来肾结石也是尿路感染的并发症。

　　广州治肾结石较好的医院是哪个？肾结石治疗---纤维软性肾镜取石术

　　无创、微创保肾取石，是广州协佳医院的诊疗特色。而纤维软性肾镜取石术是治疗肾结石的主推项目，是无痛取石的无创手术方式。手术无创，保护肾脏无损伤 纤维软性肾镜经人体泌尿系统自然通道进入输尿管及肾脏，配合先进的取石/碎石设备取出泌尿系结石，保护肾脏的同时不会在患者体表留下任何创口。

　　肾结石会导致并发症，会导致尿路感染，尿路梗阻，局部损伤等并发症。这些对身体都会造成伤害危害。以上就是广州协佳医院专家介绍的，希望能对您有实际帮助，若是您还有什么疑问，请拨打24小时健康咨询电话【020-9】与我院专家一对一的交流。广州协佳医院竭诚为每一位患者服务！

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈