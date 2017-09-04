核心提示： 广州治肾结石较好的医院是哪个？肾是重要的代谢器官，是生产制造尿液的地方，如果肾有结石，势必会影响肾功能的正常，肾结石的病发症更是危害人体健康主要因素。

广州治肾结石较好的医院是哪个？肾是重要的代谢器官，是生产制造尿液的地方，如果肾有结石，势必会影响肾功能的正常，肾结石的病发症更是危害人体健康主要因素。那么，肾结石会导致哪些并发症吗？在临床中，肾结石患者可以通过B超检查能显示结石的特殊声影，也能评价由肾结石导致的肾积水所引起的肾包块或肾实质萎缩等，更可发现x线检查不能显示的小结石。

肾结石会有导致以下并发症：

1、局部损伤

肾结石在尿道异性的过程中会对局部产生不同程度的损害，较小的结石活动度大，局部损伤较轻。广州协佳医院的专家表示大而固定的结石，会使肾盏、肾盂上皮细胞脱落，出现溃疡、纤维组织增生，甚至导致间质纤维化。移行上皮长期受结石刺激后，会发生鳞状的上皮变性，多年后会引起鳞状上皮癌。同时肾结石也会损伤血管，引起血尿的症状。

2、尿路梗阻

肾结石的存在会使尿路产生梗阻的现象，会造成梗阻以上部位积水，结石的梗阻通常是不完全性梗阻，如果出现双侧输尿管或尿道梗阻则会出现尿闭，严重者甚至会发展为尿毒症。很难治疗，甚至会威胁到生命。

3、尿路感染

肾结石会结石合并尿路感染，而尿路感染在结石排出前是很难治疗的。珠海结石医院专家说尿路感染发生肾盂肾炎、肾积脓、肾周围炎、脓肿和膀胱炎等等。同时尿路感染还会进一步加速肾结石的增长速度，造成肾实质的损害。因此一般尿路感染时肾结石的并发症，反过来肾结石也是尿路感染的并发症。

广州治肾结石较好的医院是哪个？肾结石治疗---纤维软性肾镜取石术

无创、微创保肾取石，是广州协佳医院的诊疗特色。而纤维软性肾镜取石术是治疗肾结石的主推项目，是无痛取石的无创手术方式。手术无创，保护肾脏无损伤 纤维软性肾镜经人体泌尿系统自然通道进入输尿管及肾脏，配合先进的取石/碎石设备取出泌尿系结石，保护肾脏的同时不会在患者体表留下任何创口。

肾结石会导致并发症，会导致尿路感染，尿路梗阻，局部损伤等并发症。这些对身体都会造成伤害危害。以上就是广州协佳医院专家介绍的，希望能对您有实际帮助，若是您还有什么疑问，请拨打24小时健康咨询电话【020-9】与我院专家一对一的交流。广州协佳医院竭诚为每一位患者服务！