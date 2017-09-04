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广州治肾结石有哪些好医院

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2017-09-04
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核心提示：广州协佳医院拥有着当今先进的治疗设备和临床经验丰富的诊疗权威医生团队，正规医院，收费合理，严格按照广东省物价管理局等规定。

　　广州治肾结石有哪些好医院？来自广州县的吴先生大约有一年时间，昨天腹部绞痛得受不了去做B超才知是结石，腹痛绞痛没有别的症状，肾结石是由于机体内胶体和晶体代谢平衡失调所致，与感染、营养代谢紊乱、泌尿系统异物、尿郁积以及地理气候等因素有关，出现这个情况怎么治疗呢？下面广州协佳医院权威专家专业介绍：

　　广州治肾结石有哪些好医院？肾结石腹部绞痛怎么治疗？

　　1.对症治疗：解痉、止痛、补液、抗炎、中药治疗。

　　2.排石治疗：结石直径<1.0厘米，肾功能好，无合并感染，病程短，能活动的患者选用。

　　3.溶石治疗：服用药物，大量饮水，调节尿液ph值，控制饮食种类等方法。适合于尿酸盐及胱氨酸结石。

　　广州治肾结石有哪些好医院？【广州协佳医院】纤维肾镜无创保肾取石术是目前国内泌尿外科领域内最前沿的技术之一，广州协佳医院率先引进并成功运用。该技术在安全无创取石的同时，真正做到能完整无损地保护肾脏及功能，至今为止成功治好患者，成为治疗肾结石的方式。

　　纤维肾镜无创保肾取石术就目前来说是先进的取石技术之一，像做胃镜检查一样简单。纤维肾镜无创保肾取石术是采用的Olympus纤维肾镜，是一根纤细内镜管，可由尿道，经膀胱、输尿管进入肾脏，直达肾脏(肾盂内)各小盏部位找到结石，再以套石网篮取出结石。

　　3大治疗优势，突破传统，不开刀不打孔

　　1.取石“零创口”：不开刀不打孔，术中不伤肾、不伤身。

　　2.视野更开阔：手术全程在内镜直视下操作，纤维肾镜镜体柔软，镜头可向各方向转动弯曲，到达肾脏任何部位，快速、准确找到结石。

　　3.结石取净率高：精准定位结石，配合激光等先进设备将结石击碎后使其排出体外，结石取净率高。

　　广州协佳医院拥有着当今先进的治疗设备和临床经验丰富的诊疗权威医生团队，正规医院，收费合理，严格按照广东省物价管理局等规定。

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